MAGAZİN

Aslıhan Gürbüz eğitim aldı; tarlaya girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Aslıhan Gürbüz bir süredir kendini tarıma verdi. Güzel oyuncu 100 dönümlük arsada üretim yaptı.

Aslıhan Gürbüz eğitim aldı; tarlaya girdi

Bir süredir kendini doğaya adamış olan güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, aradığı huzuru tarımda buldu. Gürbüz, çiftçiliğin kendine ifade ettikleri hakkında konuştu.

Güzel oyuncu, Balıkesir’de 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na gitmeye başladı. 9 gündür eğitimine devam eden Gürbüz, öğrendiklerinden çok memnun.

Capture

Yaptığı hasatları sosyal medya hesabından paylaşan Gürbüz, 100 dönümlük arsada üretim yaptı. Sosyal medya hesabında bu konuyla ilgili hislerini paylaşan güzel oyuncu "4 kuşak önce toprakla haşır neşir iken, balkonda çiçek yetiştiremeyen bana ve benim gibilere doğanın şifasından toprağın bereketine suyun kutsallığından tarladaki emeğe her şeyi bu kursta anlattılar" dedi.

eaea

Gürbüz açıklamasında şunları söyledi:

gğgğgğ

"Çiftçiliğin ne olduğunu, bitkilerin şifasını, doğanın mucizesini ders ders konu konu işlediler. İşin ekonomik kazançlarını, sektörün sıkıntılarını, karşılaşabilinecek riskleri de öyle. Özetle tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmek ve onları kullanabilmek üzere çok detaylı bilgiler paylaşıldı 9 günde, uygulamalar yapıldı, kaynak kitaplar önerildi, bizlere bu işi yapabilmemiz için cesaret kazandırıldı. Araştırın @bacembalikesir'i, neler yapmışlar nasıl eğitimler vermişler nasıl festivaller düzenlemişler. Siyasetten bürokrasiden anlamam ama bu eğitimin bu oluşumun bütün belediyelere ve dolayısıyla ülkeye yayılması gerektiğini düşünüyorum.
Sevgili büyüklerim, bir inceleyin, kendi şehirlerinize uyarlayın, burası her bilgisini tecrübesini paylaşan bir kurum. Bu bilgiler bu eğitim hepimiz için önemli, geleceğimiz bu topraklarda, gelin hep birlikte çalışarak tıbbi ve aromatik bitkiyi en iyi yetiştiren ülkeler arasına girelim."

Yemeklerin ana malzemesi soğanın sağlık açısından 4 farklı kullanımıYemeklerin ana malzemesi soğanın sağlık açısından 4 farklı kullanımı
süper minili göğüs dekolteli olay poz!süper minili göğüs dekolteli olay poz!
Güzel oyuncu sokak protestolarında! Lastik yakıp isyan ettiGüzel oyuncu sokak protestolarında! Lastik yakıp isyan etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aslıhan gürbüz Aslıhan Gürbüz merve Aslıhan Gürbüz instagram

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Porno izlemeyi seviyorum

Porno izlemeyi seviyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadise'den süper minili göğüs dekolteli poz!

süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Ünlü oyuncu Nadine Al Rassi Lübnan'daki protestolarda...

Güzel oyuncu lastik yakıp isyan etti

Tuğçe Kazaz'dan sert sözler! 'Allahsızlardan mı korkmam gerekiyor?'

CHP'lilere olay sözler! 'Allahsızlardan mı...'

Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu'nun inanılmaz değişimi

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Tarkan ve Ebru Gündeş düğüne damga vurdu! Nur Yerlitaş'ın paylaşımı olay oldu

Düğünde sahneye çıkan Tarkan'ın pozu olay oldu

Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin'in saat kavgası

Dostluk bitti! Sosyal medyada kavga ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.