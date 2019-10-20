Aslıhan Gürbüz eğitim aldı; tarlaya girdi

Bir süredir kendini doğaya adamış olan güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz, aradığı huzuru tarımda buldu. Gürbüz, çiftçiliğin kendine ifade ettikleri hakkında konuştu.

Güzel oyuncu, Balıkesir’de 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na gitmeye başladı. 9 gündür eğitimine devam eden Gürbüz, öğrendiklerinden çok memnun.

Yaptığı hasatları sosyal medya hesabından paylaşan Gürbüz, 100 dönümlük arsada üretim yaptı. Sosyal medya hesabında bu konuyla ilgili hislerini paylaşan güzel oyuncu "4 kuşak önce toprakla haşır neşir iken, balkonda çiçek yetiştiremeyen bana ve benim gibilere doğanın şifasından toprağın bereketine suyun kutsallığından tarladaki emeğe her şeyi bu kursta anlattılar" dedi.

Gürbüz açıklamasında şunları söyledi:

"Çiftçiliğin ne olduğunu, bitkilerin şifasını, doğanın mucizesini ders ders konu konu işlediler. İşin ekonomik kazançlarını, sektörün sıkıntılarını, karşılaşabilinecek riskleri de öyle. Özetle tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmek ve onları kullanabilmek üzere çok detaylı bilgiler paylaşıldı 9 günde, uygulamalar yapıldı, kaynak kitaplar önerildi, bizlere bu işi yapabilmemiz için cesaret kazandırıldı. Araştırın @bacembalikesir'i, neler yapmışlar nasıl eğitimler vermişler nasıl festivaller düzenlemişler. Siyasetten bürokrasiden anlamam ama bu eğitimin bu oluşumun bütün belediyelere ve dolayısıyla ülkeye yayılması gerektiğini düşünüyorum.

Sevgili büyüklerim, bir inceleyin, kendi şehirlerinize uyarlayın, burası her bilgisini tecrübesini paylaşan bir kurum. Bu bilgiler bu eğitim hepimiz için önemli, geleceğimiz bu topraklarda, gelin hep birlikte çalışarak tıbbi ve aromatik bitkiyi en iyi yetiştiren ülkeler arasına girelim."

