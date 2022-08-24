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Aslıhan Sinem Çiçek'in sır ölümü! Otopsi raporu belli oldu... Dış beden muayenesinde ortaya çıktı

24.08.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 26 Temmuz günü iş görüşmesine gitmek için evden çıkan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in ölüm raporu ortaya çıktı. Söz konusu raporda genç kızın sırt, kalça ve baldırında morluk, alt dudağında ise lezyon, dış beden muayenesinde ölü katılığının görüldüğü kaydedildi. Tutuklanan tek şüpheli Burak Kaya ifadesinde, ''Kadını tanımam. Bu kişi, halüsinasyonlar görüyordu. 'Cüneyt ve Ömer yine gelip, beni dövecek mi? Nerede kaldı bunlar?' diye kendi kendine konuşuyordu'' dedi.

Aslıhan Sinem Çiçek'in sır ölümü! Otopsi raporu belli oldu... Dış beden muayenesinde ortaya çıktı

İzmir Bayraklı'da annesinden ayrı olan babası ve babaannesiyle oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbreklerinin iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in şüpheli ölümü ile ilgili ekipler, Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Çiçek'in cep telefonu üzerinden çıkan Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'gasp' suçundan tutuklandı.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar Çiçek (41), kızının kanında yüksek miktarda uyuşturucu tespit edildiğini belirtti. Ayrıca kızının olay yerinde bazı kişilerin isimlerinden bahsettiğini, bu kişilerin yakalanması gerektiğini söyledi. Çiçek, kızının ölümünden saatler önce birlikte vakit geçirdiği kız arkadaşlarının çelişkili ifadeler verdiğini de öne sürdü.

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Bu arada Sinem'in Bornova'da iş görüşmesinden çıktıktan sonra kız arkadaşının evine gittiği anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çiçek'in, son görüntüsünde, beyaz renk hafif ticari araca bindiği görüldü.

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'YOL ORTASINDA DANS ETTİĞİNİ GÖRDÜM'

İfadesi ortaya çıkan Burak Kaya, "Aslıhan Sinem Çiçek'i tanımam. Saat 21.30 sıralarında yakıt almak için motosikletle Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne gidiyordum. Daha sonra bir kadının çevre yolu ortasında dans ettiğini gördüm. Motosikleti insanlık namına durdurdum. Yanına gittim. 'Araç çarpmasın' diye yolun kenarına çektim. Bu kişi, halüsinasyonlar görüyordu. 'Cüneyt ve Ömer yine gelip, beni dövecek mi? Nerede kaldı bunlar?' diye kendi kendine konuşuyordu. Elinde açık bir yara vardı. Kendisini yol kenarına çekmeye çalışınca, bana tokat attı. Bu nedenle elindeki kan üzerime bulaştı. Bana saldıracağını düşündüğüm için kendisini yol kenarında bıraktım. Motosikletimi de bıraktım. Yürüyerek benzin almaya gittim. Bu sırada yolda cep telefonu buldum. Sonra akaryakıt istasyonuna gittim. Ancak bidonum olmadığı için yakıt alamadım. Geri dönünce polisleri gördüm. Biraz önceki kız yerde yatıyordu. Polis, benden kimliğimi istedi. Kimliğimin yanımda olmadığını söyleyince, beni karakola götürdüler. Polisler, motosikletimi yediemine çekmişler. Karakoldaki aramada, üzerimdeki telefonu fark ettiler. Yerde bulduğumu söyleyip, polise teslim ettim. Telefonun Aslıhan Sinem Çiçek'e ait olduğunu bilmiyordum. Motosikletimde aramada bulunan bıçak ise alet kutusundaydı ve olay günü hiç kullanmadım" dedi. Motosikletindeki bıçakta ise herhangi bir leke izine rastlanılmadığı belirtildi.

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DETAYLI OTOPSİ BELİRLEYECEK

Öte yandan Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümünün aydınlatılması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce özel ekip oluşturuldu. Çiçek'in ölü muayene tutanağı da ortaya çıktı. Tutanakta, yapılan inceleme sonucu şu tespitlere yer verildi: "Dış beden muayenesinde normal yapıda kadın cesedinde ölü katılığının oluştuğu görüldü. Ölü morluğunun sırtta basıya uğramayan yerlerde geliştiği izlendi. Üst eksremitelerde (kollar) psikopatik nedbe (eski yara izi) izleri ve eski vasıfta nedbe izleri olduğu görüldü. Her iki üst eksremitede (kollar) abrazyonlar (aşınım), her iki alt ekstrankede (bacak) ekimotik (cilt altında görülen bir kanama) görünümlü alanlar, solda daha yoğun yaygın olmak üzere her iki femoral bölgede (kalçadan baldıra olan kısım) şişlik ve mor renk değişikliği olduğu izlendi. Alt dudak mukozasında lezyon olduğu izlendi. Sol elde dorsalin de ve beşinci parmakta üzeri sütüre cilt yaraları olduğu izlendi."

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Ön otopsi raporunda ölümü şüpheli bulunan Aslıhan Sinem Çiçek'in kesin ölüm nedeni ise detaylı otopsi ile ortaya çıkacak.

(DHA)


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