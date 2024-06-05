Astım belirtileri nelerdir? Astım hastası olduğu nasıl anlaşılır? Astım tedavisi

Astımın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, hava yollarının aşırı duyarlılığı ve bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi sonucu geliştiği düşünülmektedir. Çeşitli tetikleyiciler, astım semptomlarını ortaya çıkarabilir veya kötüleştirebilir. Bunlar arasında polen, toz akarları, evcil hayvan tüyleri, sigara dumanı, hava kirliliği, soğuk hava, stres ve bazı gıdalar bulunur. Tetikleyicilerle temas eden astımlı bireylerde, hava yolları daralarak nefes almayı zorlaştırır.

Astım nedir?

Astım hava yollarının kronik iltihaplanması ve daralması sonucu nefes almayı zorlaştıran bir solunum yolu hastalığıdır. Belirtileri arasında nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük ve göğüste sıkışma hissi bulunur. Astım atakları, çeşitli tetikleyicilerle (polen, toz, duman, soğuk hava, egzersiz) ortaya çıkabilir.

Astım belirtileri nelerdir?

Astım hava yollarında kronik bir iltihaplanma ve daralma durumudur. Bu durum nefes darlığı, hırıltı, öksürük ve göğüste sıkışma gibi belirtilere yol açar. Astım belirtileri genellikle solunum yollarıyla kendisini gösterir. Astım hastası olduğu nasıl anlaşılır sorusunun yanıtı şöyledir:

Astımın en yaygın belirtisi nefes darlığıdır. Nefes darlığı genellikle egzersiz yaparken, soğuk havaya maruz kalırken veya alerjenlerle temas halindeyken ortaya çıkar.

Hırıltı, nefes alırken veya verirken duyulan ıslık sesidir. Hırıltı, hava yollarının daralmasının bir işaretidir.

Astım öksürüğü genellikle kuru ve inatçıdır. Özellikle geceleri veya sabah erken saatlerde öksürük artabilir.

Göğüste sıkışma veya baskı hissi, astımın bir başka yaygın belirtisidir. Bu his genellikle nefes darlığı ile birlikte ortaya çıkar.

Astım tedavisi nasıl yapılır?

Astım tedavisi astım ataklarını kontrol altına almak ve hastanın normal bir yaşam sürmesini sağlamayı amaçlar. Astım tedavisi kişiye özel olarak planlanır ve hastanın yaşı, astımın şiddeti ve tetikleyicileri gibi faktörlere göre değişir. Astım tedavisi şu şekilde yapılır:

Doktorunuz astım semptomlarını azaltmak için ilaç reçete edebilir.

Astım ataklarını tetikleyebilecek toz akarları, küf, polen, hayvan tüyleri, duman ve egzoz gazları gibi tetikleyicilerden kaçınmak önemlidir.

Düzenli egzersiz yapmak, solunum fonksiyonlarını geliştirmeye ve astım ataklarını önlemeye yardımcı olabilir.

Kilo kontrolü yapmak, sigarayı bırakmak önemlidir.

Astımı tetikleyebilecek grip ve viral hastalıklar için aşılama önemlidir.





