Adalet Bakanı Akın Gürlek X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada Bayğaralar suç örgütüne operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Adana merkezli 13 ilde 135 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında 138 şahıstan 101'i yakalandı. 23'ü yurt dışında olduğu tespit edilen 37 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Milletimizin huzuruna kasteden suç örgütlerine ve bu örgütlerin hiçbir bağlantısına geçit vermeyeceğiz.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini hedef alan, iş insanlarımız üzerinde baskı kurarak haksız menfaat elde etmeye çalışan suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

"BAYĞARALAR SUÇ ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİNE İLİŞİKİN ÖNEMLİ DELİLLER ELDE EDİLDİ"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada, kamuoyunda “Bayğaralar” olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin önemli deliller elde edildi.

Şüphelilerin iş insanlarından silah zoruyla haraç talep ettikleri, talepleri karşılanmadığında iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledikleri; kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlara karıştıkları yönünde bulgulara ulaşıldı.

Örgütün yurt dışında bulunan yönetici kadrosunun talimatlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenirken, 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 138 şahıs tespit edildi.

13 İLDE 135 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN! 101 KİŞİ YAKALANDI

Bugün Adana merkezli 13 ilde, 135 adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 138 şahıstan 101'i yakalanarak gözaltına alındı. 23'ü yurt dışında olduğu tespit edilen 37 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza, sahada özveriyle görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Suç örgütlerinin elebaşları ve yöneticileri şunu akıllarından çıkarmasın: Bu devletin gücünü sınamaya kalkışan, milletimizin huzuruna kasteden herkes er ya da geç adalet önünde hesap verecektir! Ne sınırların arkasına saklanmak ne de suç ağlarının arkasına gizlenmek sizi kurtaracaktır. Devletimiz suç düzeninizi kökünden sökecek, bütün bağlantılarınızı ortaya çıkaracak ve hukukun gereğini sonuna kadar yerine getirecektir!"