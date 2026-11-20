2005 yılında Siirt'te 5 kişi öldürüldü. Şüphelinin Y.İ. olduğu belirlendi. Y.İ. tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Şüphelinin Adana'da olduğu duyumunu alan Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yıl boyunca Y.İ.'nin izini sürdü.
DHA
Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Y.İ.'nin, kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığını ve gizlice evine girip çıktığı tespit etti. Savcılığın arama kararı çıkarmasıyla ekipler, şüphelinin kardeşinin evine operasyon düzenledi.
DHA
Eve baskın yapan ekipler, Y.İ.'yi tuvaletin kapısının arkasında saklanırken yakaladı.
DHA
Üzerinde kardeşinin kimliği çıkan şüpheli, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
DHA
Yüz tanıma sistemiyle şüphelinin Y.İ. olduğu belirlendi.Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.