2005 yılında Siirt'te 5 kişi öldürüldü. Şüphelinin Y.İ. olduğu belirlendi. Y.İ. tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Şüphelinin Adana'da olduğu duyumunu alan Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yıl boyunca Y.İ.'nin izini sürdü.

DHA

KARDEŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANIYORMUŞ

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Y.İ.'nin, kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığını ve gizlice evine girip çıktığı tespit etti. Savcılığın arama kararı çıkarmasıyla ekipler, şüphelinin kardeşinin evine operasyon düzenledi.

DHA

TUVALET KAPISININ ARKASINDA YAKALANDI

Eve baskın yapan ekipler, Y.İ.'yi tuvaletin kapısının arkasında saklanırken yakaladı.

DHA

Üzerinde kardeşinin kimliği çıkan şüpheli, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

DHA

Yüz tanıma sistemiyle şüphelinin Y.İ. olduğu belirlendi.Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır