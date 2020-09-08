Aston Martin DBX Türkiye'de! İşte Aston Martin DBX'in Türkiye fiyatı

SUV otomobiller son zamanların sıklıkla tercih edilen otomobillerinden biri. Sektördeki firmalar da teker teker yeni SUV modellerini piyasaya sunuyor. Yükselen SUV pazarına yeni bir ürün sunan markalardan biri ise Aston Martin. Geride bıraktığımız dönemde Aston Martin DBX'i görücüye çıkartan ve ilk SUV modelini kullanıcılarının beğenisine sunan Aston Martin, şimdi ise DBX'i bir ülkede daha satışa sunmaya karar verdi; Türkiye'de.

ASTON MARTİN DBX ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Aston Martin DBX, oldukça büyük bir otomobil. Otomobilin dışında diğer Aston Martin otomobillerinden bazı izler var. Bu izlere tipik ön panjuru, ilginç bagaj kapağı tasarımını ve eğik farları örnek olarak gösterebiliriz. Çift turbo beslemeli 4 litrelik V8 motora ev sahipliği yapan Aston Martin DBX, bu motoruyla birlikte 550 beygir güç ve 700 nm tork üretebiliyor. Dört çeker bir yapıda olan Aston Martin DBX, gerekli durumlarda tüm geçiş gücünü arka tekerlerine aktarabiliyor. Böylece istenildiğinde hem dört çekişli hem de arkadan itişli bir otomobile dönüşebiliyor.