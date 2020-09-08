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Aston Martin DBX Türkiye'de! İşte Aston Martin DBX'in Türkiye fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 18:10 | Son Güncelleme

Aston Martin, Aston Martin DBX'i Türkiye'ye getirdi. İngiliz otomobil üreticisinin ilk SUV modeli olma özelliği taşıyan Aston Martin DBX, fiyatıyla da ilgi çekmeyi başarıyor. Peki Aston Martin DBX ne kadar?

Aston Martin DBX Türkiye'de! İşte Aston Martin DBX'in Türkiye fiyatı

SUV otomobiller son zamanların sıklıkla tercih edilen otomobillerinden biri. Sektördeki firmalar da teker teker yeni SUV modellerini piyasaya sunuyor. Yükselen SUV pazarına yeni bir ürün sunan markalardan biri ise Aston Martin. Geride bıraktığımız dönemde Aston Martin DBX'i görücüye çıkartan ve ilk SUV modelini kullanıcılarının beğenisine sunan Aston Martin, şimdi ise DBX'i bir ülkede daha satışa sunmaya karar verdi; Türkiye'de.

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ASTON MARTİN DBX ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Aston Martin DBX, oldukça büyük bir otomobil. Otomobilin dışında diğer Aston Martin otomobillerinden bazı izler var. Bu izlere tipik ön panjuru, ilginç bagaj kapağı tasarımını ve eğik farları örnek olarak gösterebiliriz. Çift turbo beslemeli 4 litrelik V8 motora ev sahipliği yapan Aston Martin DBX, bu motoruyla birlikte 550 beygir güç ve 700 nm tork üretebiliyor. Dört çeker bir yapıda olan Aston Martin DBX, gerekli durumlarda tüm geçiş gücünü arka tekerlerine aktarabiliyor. Böylece istenildiğinde hem dört çekişli hem de arkadan itişli bir otomobile dönüşebiliyor.

Aston DBX-2

Lüks bir otomobil olarak karşımıza çıkan Aston Martin DBX, 9 ileri vitesli otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. Otomobil, 0'dan 100 km/s hıza 4.5 saniyede çıkıyor. Fakat Aston Martin DBX'in maksimum hızı 291 km/s ile sınırlandırılmış. 3 odacıklı havalı amortisörler ise otomobilde birçok koşulda konfor sunmayı hedefliyor.

Aston Martin DBX fiyatı

ASTON MARTİN DBX FİYATI

Aston Martin DBX'in fiyatı 575 bin euro'dan başlıyor. Otomobilin güncel kur ile fiyatı ise 5 milyon TL'yi aşıyor. Otomobil Aston Martin'in Türkiye'deki showroom'unda yerini almış durumda.

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