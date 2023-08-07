HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Aşurenin faydaları nelerdir? Aşure diyette yenir mi?

Aşurenin faydaları nelerdir? Aşure diyette yenir mi?

31.07.2023 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşure Türk ve Orta Doğu mutfaklarında geleneksel olarak her yıl Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü'nde yapılan özel bir tatlı-tuzlu pilav çeşididir. İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan bu gün pek çok Müslüman topluluğu tarafından da anlamı ve değeri büyük bir ritüel ve paylaşım etkinliği olarak kutlanır. Peki, aşurenin faydaları nelerdir?

Aşurenin faydaları nelerdir? Aşure diyette yenir mi?

Aşure içerisinde buğday, nohut, kuru fasulye, kuru üzüm, kayısı, fındık, ceviz, nar gibi çeşitli kuru yemiş ve meyvelerin bulunduğu bir tatlıdır. Ayrıca genellikle tarçın ve gül suyu gibi hoş kokulu baharatlarla tatlandırılır. Bu zengin içerik aşurenin hem lezzetli hem de besleyici bir tatlı olmasını sağlar. Aşure topluluklar arasında dayanışma ve birlik duygusunun pekiştirilmesine katkıda bulunur. Muharrem ayının onuncu gününde aileler ve komşular bir araya gelir, aşure pişirir ve paylaşır. Bu özel tatlı, sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine vesile olur.

Aşurenin faydaları nelerdir?

Geleneksel aşure, yüzyıllardır Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olarak değerini korurken aynı zamanda kültürel mirasımızın bir parçası olarak da özel bir yere sahiptir. Aşure sağlığa pek çok fayda sunan geleneksel bir tatlıdır. İçeriğindeki çeşitli tahıllar, baklagiller, meyveler ve kuru yemişler zengin besin değeri sağlar. Lif açısından zengin olup sindirimi destekler, enerji verir. Vitamin ve mineral çeşitliliğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Geleneksel tatlılar arasında öne çıkan aşure, besleyici ve lezzetlidir. Aşurenin faydaları şunlardır:

  • Aşure, içeriğindeki çeşitli baklagiller, kuru yemişler, meyveler ve tahıllar sayesinde zengin bir besin kaynağıdır. Bu çeşitli içerik, vücut için önemli vitamin, mineral ve lifleri sağlar.
  • İçeriğindeki karbonhidratlar sayesinde enerji sağlar ve vücuda günlük aktiviteler için gerekli enerjiyi kazandırır.
  • Baklagiller ve kuru yemişler içeriğinde bol miktarda protein bulunur. Aşure, bu sayede protein ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.
  • Aşurede bulunan tahıllar ve kuru yemişler lif açısından zengindir. Lif, sindirimi düzenler, bağırsak sağlığını destekler ve tokluk hissi verir.
  • Aşurede bulunan meyve ve kuru yemişler, vücuda antioksidanlar sağlayarak serbest radikallerle savaşır ve hücreleri korur.
  • İçeriğindeki kuru üzüm ve kayısı gibi meyveler potasyum açısından zengindir. Potasyum, kalp ve kas sağlığı için önemlidir.
  • Aşure, içeriğindeki çeşitli bileşenler sayesinde doyurucu bir tatlıdır ve besleyici özelliklere sahiptir.
  • Geleneksel olarak aileler ve topluluklar arasında paylaşım ve dayanışma duygusunu pekiştiren özel bir tatlıdır.

Aşure, zengin içeriği ve besleyici özellikleri sayesinde hem lezzetli bir tatlı hem de sağlıklı bir atıştırmalıktır. Ancak, şeker içeriği nedeniyle aşırı tüketimden kaçınılmalı ve dengeli bir şekilde tüketilmelidir.

İlginizi Çekebilir

Gül suyu ile saç yıkanır mı?

Gül suyu ile saç yıkanır mı?

 Haşlanmış mısır hangi hastalıklara iyi gelir?

Haşlanmış mısır hangi hastalıklara iyi gelir?

 İğde çekirdeği tozu kilo aldırır mı?

İğde çekirdeği tozu kilo aldırır mı?

 Hindistan cevizi sütü diyette içilir mi?

Hindistan cevizi sütü diyette içilir mi?

 Nisan yağmuru suyunun şifası nedir?

Nisan yağmuru suyunun şifası nedir?

 Pirinç suyu sivilce lekelerine iyi gelir mi?

Pirinç suyu sivilce lekelerine iyi gelir mi?

Saçı kazıttıktan sonra ne yapılmalı?

Saçı kazıttıktan sonra ne yapılmalı?

Aşure diyette yenir mi?

Aşure, içeriğindeki çeşitli baklagiller, tahıllar, kuru yemişler ve meyvelerle besleyici bir tatlıdır. Ancak, diyet programına dahil edilirken dikkatli bir şekilde tüketilmelidir. Aşurenin besleyici içeriği ve lif açısından zengin olması, diyet için faydalı olabilir. Lif, sindirimi düzenler, tokluk hissi verir ve bağırsak sağlığını destekler. Ancak aşure, şeker içeriği de nedeniyle yüksek kalorili bir tatlıdır. Bu nedenle, diyette kilo verme amacıyla tüketilirken porsiyon kontrolü yapılmalı ve ölçülü bir şekilde tüketilmelidir.

Diyetteki diğer besinlerle uyumu da göz önünde bulundurmak önemlidir. Aşuredeki malzemelerin diğer diyet besinleriyle uyumu sağlanarak dengeli bir diyet oluşturulmalıdır. Aşureyi daha sağlıklı bir seçenek haline getirmek için şeker miktarını azaltmak ve tatlandırmak için alternatif doğal tatlandırıcılar kullanmak da mümkündür. Ayrıca, düşük şekerli veya şekersiz aşure tarifleri bulunmaktadır.

Aşure kabız yapar mı?

Aşure içeriğindeki çeşitli baklagiller, tahıllar, kuru yemişler ve meyveler gibi lif açısından zengin besinler içerir. Lif, bağırsak sağlığı için önemli olan sindirim sistemi için gerekli bir bileşendir. Lif, dışkının yumuşamasına ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bununla birlikte, aşuredeki lif miktarı kişiden kişiye ve porsiyon boyutuna göre değişebilir. Lif miktarı çok yüksek olan bir aşure tüketmek, bazı kişilerde kabızlık yapabilir. Aynı şekilde, aşurenin içeriğindeki şeker ve yağ miktarı da kabızlık üzerinde etkili olabilir.

Kabızlık problemi yaşıyorsanız ve aşure tüketmek istiyorsanız, aşureyi porsiyon kontrolü yaparak tüketmek ve aşurenin içeriğindeki lif miktarına dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, aşureyi taze meyve ve sebzeler gibi diğer lifli besinlerle dengeli bir şekilde tüketmek ve bol su içmek de kabızlık riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Aşure mideye dokunur mu?

Aşure, içeriğindeki çeşitli besinler nedeniyle bazı kişilerde mide sorunlarına neden olabilir. Herkesin sindirim sistemi farklı çalışır ve farklı besinlere tepki verebilir. Aşure içerisinde bulunan baklagiller, kuru yemişler ve meyveler gibi bazı bileşenler, hassas mideye sahip olan kişilerde gaz, şişkinlik, hazımsızlık veya mide ekşimesi gibi sorunlara neden olabilir.

Aşuredeki şeker içeriği de bazı kişilerde mide rahatsızlığına yol açabilir. Özellikle şeker tüketimi sınırlandırılmış olan kişilerde, aşureyi aşırı tüketmek veya şeker miktarını fazla kullanmak mide rahatsızlığına sebep olabilir. Eğer aşure yedikten sonra mide rahatsızlığı yaşıyorsanız veya hassas bir mideye sahipseniz, aşure tüketimini azaltmak veya içerikteki bazı bileşenleri değiştirmek, şeker miktarını azaltmak gibi önlemler alabilirsiniz. Ayrıca, aşurenin porsiyonunu küçültmek ve yavaş yavaş tüketmek de mide rahatsızlığı riskini azaltabilir.

İlginizi Çekebilir

Çam sakızı mide için nasıl kullanılır?

Çam sakızı mide için nasıl kullanılır?

Çağla bağırsakları çalıştırır mı?

Çağla bağırsakları çalıştırır mı?

 Zencefil tozu nasıl kullanılır?

Zencefil tozu nasıl kullanılır?

 Yoğurt suyu içmek zayıflatır mı?

Yoğurt suyu içmek zayıflatır mı?

 Siyez unu kilo yapar mı?

Siyez unu kilo yapar mı?

 Hangi sirke saça iyi gelir?

Hangi sirke saça iyi gelir?

 Öğünlerde salata yemek ne işe yarar?

Öğünlerde salata yemek ne işe yarar?

Aşure kilo aldırır mı?

Aşure içeriğindeki çeşitli baklagiller, tahıllar, kuru yemişler ve meyveler gibi besinler nedeniyle enerji değeri yüksek bir tatlıdır. Ayrıca, geleneksel tariflerde genellikle şeker veya şerbet eklenir, bu da kalori içeriğini daha da artırır. Eğer aşırı miktarda ve sık sık tüketilirse, aşure yüksek kalorili bir besin olabilir ve kilo almaya katkıda bulunabilir. Kiloyu etkileyen temel faktör, tüketilen toplam kalori miktarıdır. Eğer günlük kalori ihtiyacınızı aşan bir miktarda aşure tüketirseniz, kalori fazlası olarak vücutta depolanır ve kilo alımına neden olabilir.

Aşure içeriğindeki kuru yemişler ve meyveler gibi besinler sayesinde besleyici özelliklere sahiptir. Eğer kilo kontrolü yapmak istiyorsanız, aşureyi beslenme planınıza uygun bir şekilde dâhil etmeye özen göstermek ve dengeli beslenmeye devam etmek önemlidir. Aşureyi diğer besinlerle birlikte tüketerek dengeli bir diyet uygulamak ve fiziksel aktiviteyle desteklemek, kilo kontrolü sağlamak için önemli adımlardır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa Birliği'ne 'tam üyelik' vurgusu dikkat çekti! Bakan Fidan: "Küresel AB, Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz"Avrupa Birliği'ne 'tam üyelik' vurgusu dikkat çekti! Bakan Fidan: "Küresel AB, Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz"
Plajda, balkonda, bahçede... Tommy Hilfiger terlikte kaçırılmayacak fırsatPlajda, balkonda, bahçede... Tommy Hilfiger terlikte kaçırılmayacak fırsat
Ne CHP ne İBB! "İmamoğlu'nun son seçeneği"Ne CHP ne İBB! "İmamoğlu'nun son seçeneği"
Anahtar Kelimeler:
faydaları nelerdir

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.