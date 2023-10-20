Asya Alizade 'bakirelik' itirafıyla gündem oldu! "Gereksiz biri..."

Rapçi Asya Alizade sosyal medyayı aktif kullanıyor. Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmasıyla da tanınan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade son açıklamasıyla gündem oldu.

Alizade'nin canlı yayın sırasında yaptığı 'bakirelik' açıklaması tepki çekti.

"Aslında ben bakireyim. Biliyorum inanması çok zor bir şey ama bu bir gerçek" diyerek dikkat çeken şarkıcının sözlerini duyanlar "Ne gereksiz biri", "İlgi manyağı", "Dikkat çekecek diye hareketlere bak" eleştirilerinde bulundu.



Rapçi açıklamasının devamında da "Bunu tüm yakınlarım da biliyor" diyerek şaşırttı.





