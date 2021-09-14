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  4. Ata Demirer'den jet yanıt! Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor?

Ata Demirer'den jet yanıt! Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor?

14.09.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı iki yıl önce Survivor'a katılan Yunan model Julieta Kitrinou ile aşk dedikodularına karışan Ata Demirer, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Twitter hesabından açıklama yapan Demirer, iddialara son noktayı koydu.

Ata Demirer'den jet yanıt! Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor?

Ünlü komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz haftalarda Bozcaada'daki evinde talihsiz bir kaza geçirmişti. Ayak bileğinden ameliyat olan Demirer'e arkadaşları geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.

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Bu isimlerden biri de Yunan model ve oyuncu Julieta Kitrinou olmuştu. Kitrinou, komedyenin evinden çektirdiği manzaralı karesini de sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı.

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İki yıl önce ‘Survivor Türkiye- Yunanistan’ yarışmasına katılarak adını duyuran Kitrinou'nun Demirer için İstanbul'a geldiği ve ikilinin romantik bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti.

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Bu iddanın magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından Ata Demirer, önceki gün Twitter üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı.
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49 yaşındaki Demirer, paylaşımında; "Yok böyle bir şey! 'Dostlarım...' diye de yazmıştım oysa ki! Neyse iyi haftalar herkese" diyerek aşk iddialarına son noktayı koydu.


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Ata Demirer
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