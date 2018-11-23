MAGAZİN

Ata Demirer fena düştü

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.11.2018 15:10 | Son Güncelleme

'Hedefim Sensin' filminin çekimleri bitince İstanbul'a gelen Ata Demirer görüntülenince sinirlendi! Ata Demirer yürürken bir anda düşünce daha da gerildi.

Ata Demirer fena düştü

Uzun süredir 'Hedefim Sensin' isimli yeni filminin çekimleri için Çanakkale'de bulunan Ata Demirer'i İstanbul havası çarptı.

Ata Demirer, ‘Hedefim Sensin’ ekibindeki oyuncu arkadaşı Gonca Vuslateri'yle önceki akşam birlikte bir mekanda görüntülendi. Yemek sonrası muhabirlerle konuşmak istemeyen Demirer'in gergin anları dikkatlerden kaçmadı.

Mekan çıkışı gideceği yöne yürüyerek gitmeye çalışan Ata Demirer, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Demirer’in o anları objektiflere yansıdı. Bu anlardan sonra daha da gerilen ünlü komedyen gerginliğini muhabirlere de yansıttı.

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İşte o anlar:


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