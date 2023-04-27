HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 2. tura kalamazsa destek şartını açıkladı: Adaylar çağrıda bulunacağız

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 2. tura kalamazsa destek şartını açıkladı: Adaylar çağrıda bulunacağız

27.04.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, katıldığı NTV canlı yayınında 14 Mayıs seçimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Seçime 17 gün kala oyu artan tek adayın kendisi olduğunu ifade eden Sinan Oğan, ikinci tura kalamaması halinde ise destek şartını açıkladı. Oğan, "Millet ya da Cumhur ittifaka, adaya çağrıda bulunacağız. Sizin 'HÜDA-PAR veya HDP'ye ihtiyacınız yok, biz o desteği size sağlayacağız. Bunu sağlarsanız size destek vereceğiz' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 2. tura kalamazsa destek şartını açıkladı: Adaylar çağrıda bulunacağız

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, NTV özel yayınına katılarak Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı. "İkinci tura kalacak oranda oy alacağımı düşünüyorum" diyen Sinan Oğan, "Türkiye'nin daha iyi yönetilebileceği iddiasındayım. Çocukların okula, yatağa aç olarak gitmesini istemiyorum. Gençlerimiz yurt dışına rahat nefes almak için gitmesini istemiyorum. Ülkede adalet sistemi çökmüş durumda, ekonomi çökmüş durumda. Biz bugün teknoloji yatırımlarını konuşmamız gerekirken, öyle şeyler konuşuluyor ki. Türk milletini ve Atatürkçüleri temsil etmek için de aday oldum." şeklinde konuştu.

sinanoğan2

OĞAN DESTEK ŞARTINI AÇIKLADI

Oyunu artıran tek adayın kendisi olduğunu ifade eden Oğan, "Diğer adayların oyları düşüyor. Bizim imkanlarımız diğer adaylar gibi değil. Eğer olur da bu bir seçim ilk turda kaybedersek, biz ilk önce ATA İttifakı bileşenleriyle bunu konuşacağız. Bizi destekleyen sivil toplum kuruluşlarına danışacağız. İkinci tura kalan adaya da çağrıda bulunacağız. Görünen o ki ben kalamazsam Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu olacak 2. turdaki adaylar. Biz diyeceğiz ki, 'Sizin 'HÜDA-PAR veya HDP'ye ihtiyacınız yok, biz o desteği size sağlayacağız. Bunu sağlarsanız size destek vereceğiz. Eğer sağlamayacaklarını söylerlerse diğer adayla görüşürüz. İkisi de demezse bizi destekleyenlerle tekrar oturup konuşuruz. Ancak benim 2. tura kalacağımıza inancım var. Bizim yüzde 30'luk bir oy tabanımız var. Başlangıçta yüzde 3, yüzde 5, yüzde 7 böyle aralıklarla başladık. Şu anda yüzde7- 9 aralığındayız. 9-16 ve sonrasında da 16-30 ve üzeri aralığına çıkacağız. Seçime kadar çok hızlı bir grafik yükselişine şahit olacaksınız" şeklinde konuştu.

sinanoğan

ADAYLIKTAN ÇEKİLME İHTİMALİ VAR MI?

Kimsenin oyunu bölmek için aday olmadığını ifade eden Oğan "O çağrıların adresi ben değilim. Sayın Kılıçdaroğlu Türk milliyetçilerini temsil edemez. Sayın Erdoğan temsil edemez. Ben daha çok milliyetçilerden oy alan Sinan Oğan olarak bir milliyetçi aday var mı ki ben onun oyunu böleyim. Tek milliyetçi aday benimn ve dip dalgası var. Kimse milliyetçiliği gerçek anlamda temsil etmiyor. Şimdiye kadar bize devleti yönetme hakkı vermediler. Türk milliyetçileri yalnızca polis olsun, özel harekatçı olsun dediler." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Grup Başkanvekili Altay o partiler için tahminini açıkladıCHP Grup Başkanvekili Altay o partiler için tahminini açıkladı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibimKılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibim
Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Sinan Oğan

En Çok Okunan Haberler

Hırsız diye yakaladıkları kişi terörist çıkmıştı! PKK'dan hain saldırı

Hırsız diye yakaladıkları kişi terörist çıkmıştı! PKK'dan hain saldırı

Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca’dan açıklama geldi

Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca’dan açıklama geldi

Depremzede öğretmen hayatta kalan tek kızını vurup intihar etti

Depremzede öğretmen hayatta kalan tek kızını vurup intihar etti

Kılıçdaroğlu "Sakın unuttum sanmayın" diyerek duyurdu

Kılıçdaroğlu "Sakın unuttum sanmayın" diyerek duyurdu

İnternette video izleyerek öğrendi! Köyden tüm Türkiye'ye satıyor...

İnternette video izleyerek öğrendi! Köyden tüm Türkiye'ye satıyor...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Seçim öncesi son toplantı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Seçim öncesi son toplantı

İlginizi Çekebilir

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.