ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 2. tura kalamazsa destek şartını açıkladı: Adaylar çağrıda bulunacağız

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, NTV özel yayınına katılarak Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı. "İkinci tura kalacak oranda oy alacağımı düşünüyorum" diyen Sinan Oğan, "Türkiye'nin daha iyi yönetilebileceği iddiasındayım. Çocukların okula, yatağa aç olarak gitmesini istemiyorum. Gençlerimiz yurt dışına rahat nefes almak için gitmesini istemiyorum. Ülkede adalet sistemi çökmüş durumda, ekonomi çökmüş durumda. Biz bugün teknoloji yatırımlarını konuşmamız gerekirken, öyle şeyler konuşuluyor ki. Türk milletini ve Atatürkçüleri temsil etmek için de aday oldum." şeklinde konuştu.

OĞAN DESTEK ŞARTINI AÇIKLADI

Oyunu artıran tek adayın kendisi olduğunu ifade eden Oğan, "Diğer adayların oyları düşüyor. Bizim imkanlarımız diğer adaylar gibi değil. Eğer olur da bu bir seçim ilk turda kaybedersek, biz ilk önce ATA İttifakı bileşenleriyle bunu konuşacağız. Bizi destekleyen sivil toplum kuruluşlarına danışacağız. İkinci tura kalan adaya da çağrıda bulunacağız. Görünen o ki ben kalamazsam Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu olacak 2. turdaki adaylar. Biz diyeceğiz ki, 'Sizin 'HÜDA-PAR veya HDP'ye ihtiyacınız yok, biz o desteği size sağlayacağız. Bunu sağlarsanız size destek vereceğiz. Eğer sağlamayacaklarını söylerlerse diğer adayla görüşürüz. İkisi de demezse bizi destekleyenlerle tekrar oturup konuşuruz. Ancak benim 2. tura kalacağımıza inancım var. Bizim yüzde 30'luk bir oy tabanımız var. Başlangıçta yüzde 3, yüzde 5, yüzde 7 böyle aralıklarla başladık. Şu anda yüzde7- 9 aralığındayız. 9-16 ve sonrasında da 16-30 ve üzeri aralığına çıkacağız. Seçime kadar çok hızlı bir grafik yükselişine şahit olacaksınız" şeklinde konuştu.

ADAYLIKTAN ÇEKİLME İHTİMALİ VAR MI?

Kimsenin oyunu bölmek için aday olmadığını ifade eden Oğan "O çağrıların adresi ben değilim. Sayın Kılıçdaroğlu Türk milliyetçilerini temsil edemez. Sayın Erdoğan temsil edemez. Ben daha çok milliyetçilerden oy alan Sinan Oğan olarak bir milliyetçi aday var mı ki ben onun oyunu böleyim. Tek milliyetçi aday benimn ve dip dalgası var. Kimse milliyetçiliği gerçek anlamda temsil etmiyor. Şimdiye kadar bize devleti yönetme hakkı vermediler. Türk milliyetçileri yalnızca polis olsun, özel harekatçı olsun dediler." dedi.

