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  4. Atakum’da Çok Sesli Çocuk Korosu kuruluyor

Atakum’da Çok Sesli Çocuk Korosu kuruluyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Atakum Belediyesi tarafından, Atakum’da yaşayan 8-13 yaş grubu çocukların müzik becerileri geliştirmek ve ses eğitimi vermek için Çok Sesli Çocuk Korosu kuruluyor.

Atakum’da Çok Sesli Çocuk Korosu kuruluyor

Atakum Belediyesi tarafından, Atakum’da yaşayan 8-13 yaş grubu çocukların müzik becerileri geliştirmek ve ses eğitimi vermek için Çok Sesli Çocuk Korosu kuruluyor. Proje kapsamında, müziğe yatkın çocuklar bir araya gelip temel müzik eğitimi alarak, çok sesli koro kültürünü öğrenecek.
Atakum Belediyesi tarafından, Atakum’da yaşayan çocukların müzik becerileri geliştirmek ve ses eğitimi vermek için Çok Sesli Çocuk Korosu kuruluyor. Proje kapsamında, Atakum’da farklı okullarda okuyan müziğe yatkın çocuklar bir araya gelerek kaynaşacak ve temel müzik eğitimi alarak, çok sesli koro kültürünü öğrenecek. Atakum Belediyesi Çocuk Korosu çalışmaları sayesinde çocuklar, müzik becerilerini geliştirirken, ses eğitimi, takım oyunu, grup çalışmaları, sahne disiplini, topluluk karşısında kendilerini ifade etme becerileri gibi birçok yetenek kazanması hedefleniyor.

Yetenekler ortaya çıkacak
Koro hakkında bilgi veren Atakum Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Sorumlusu Arzu Çakır, ”Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci’nin en önem verdiği projeler arasında olan sanat projeleri yer aldığı için biz de bu projeyi büyük bir keyifle hazırladık. Belediyemizde böyle bir koro olmaması büyük bir eksiklikti. Ben de çocuk korosundan yetişen bir sanatçıyım. Müzikle ilgili olan her insan hayata karşı daha anlayışlı, başarılı ve becerikli oluyor. İleriki yaşlarda öfkesini de yenmeyi başarıyor. Özellikle çocuk yaşlar için arkadaş edinebilmek açısından müthiş bir sosyal aktivite. Eğitim sisteminin yoğun baskısından dolayı, özellikle yeteneği olan çocukların mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Artık çocuklarımızı sadece dersler bazında değil, yetenekleri bazında da eğitmeliyiz. Koro seçimlerinde de nahif davranacağız. Yeteneği olanları belirleyeceğiz ve yönlendireceğiz. Belki şarkı söylemek öğretilecek bir şey değil ama kulak becerisi kazandırmak elimizde. Hiçbir çocuğa ’Senden olmaz’ demeyiz, mutlaka kendilerini geliştirebilecekleri alanlar olacaktır. Bu koro sanatsal anlamda kentimize çok önemli özellikler katacak. Ders saatlerimiz şu anda cumartesi günleri saat 17.00-18.30 arasında gerçekleşecek. İlerleyen zamanlarda talebe göre artırılabilir. Koro şefimiz Volkan Sağlam’la çok kaliteli eğitim alacaklar” diye konuştu.

Son başvuru: 21 Ocak
Sanatçılar ve müzikseverlerin yetişmesini desteklemek adına kurulacak olan ve çocukların ortak bir paylaşım içerisinde bulunup, yeni arkadaşlıklarla sosyal çevrelerini geliştirme imkanı da bulabileceği Atakum Belediyesi Çocuk Korosu için son başvuru tarihi 21 Ocak Salı günü.

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