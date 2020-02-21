Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Ozan Ceyhun atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca açık bulunan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Cenap Fillikçioğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Muhittin Özbay, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ise İlker Ötgünlü getirildi.

22 YENİ TİCARET İL MÜDÜRÜ ATANDI

Ticaret Bakanlığınca Aksaray Ticaret İl Müdürü Vahit Özer, Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Ömer Tuncay Baysülen ve Şanlıurfa Ticaret İl Müdürü Nazan Sezer görevlerinden alındı.

Adana Ticaret İl Müdürlüğüne Adnan Ekiz, Aksaray Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Sevim, Antalya Ticaret İl Müdürlüğüne Halil Özşahan, Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğüne İlhan Pehlivan, Bursa Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Aslanlar, Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğüne Hakan Tuncerli, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğüne Zafer Atik, Karaman Ticaret İl Müdürlüğüne Adem Özcan, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğüne Sefa Özata, Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa Uzan ve Kilis Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet Aydın Türk'ün atamaları yapıldı.