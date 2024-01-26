Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti! 'Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek tasfiye ediliyor'

Yerel seçimler yaklaşıyor. Aday belirleme sürecinde CHP'de şaşırtan bir istifa daha geldi. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

"GÖNLÜM RAZI DEĞİLDİR"

Sosyal medyadan istifasını 'CHP'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor' sözleriyle duyuran İlgezdi'nin paylaşımı şu şekilde;

"CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir.

Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum"









