Atasözlerinde geçiyor! Lokman hekim tavsiyesi: Bunu içen doktor yüzü görmüyor

Kızılcık, ülkemizde bol bol bulunan C vitamini deposu, bağışıklık güçlendirici içtiği kişilere doktor yüzü göstermeyen faydalı bir besindir. Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği yiyeceklerden olan kızılcık tüketildiğinde sayısız faydaya sahip. Pek çok hastalık için adeta reçete niteliğinde olan Lokman Hekim'in önerdiği kızılcık ve doğal kızılcık suyu tarifi sağlık arayanlar için birebir.

"Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu meyvenin önemini belirtmiştir. Kanserden gribe birçok hastalığa şifa olan kızılcık sağlık saçıyor. En verimli sonuçların alınması için doğal kızılcığın çiğ tüketilmesi ya da kızılcık suyunun doğal yöntemlerle hazırlanması önerilmektedir.

KIZILCIK SUYUNUN FAYDALARI

Bronşlarda rahatlama sağlar. Kızılcık şerbeti üşütmeden kaynaklanan boğaz ağrıları ve iltihaplarına iyi gelir.

Nezle ve grip gibi hastalıkların tedavisinde tıbbi amaçlı kullanılabilir.

Kızılcık şerbeti mide ülserine iyi geldiği gibi genel anlamda sindirim ve boşaltım sistemi sağlığına mükemmel katkıda bulunur.

Bir antioksidan deposu olan kızılcığın üriner sistem enfeksiyonlarını engelleme dışında, sindirim sistemi sorunlarını azaltma, diş plaklarını ve çürüklerini önleme, LDL kolesterolü düşürme ve damar çeperini destekleyerek kalp-damar sağlığına katkı ve anti kanser özellikleri bulunuyor.

Kızılcığın karaciğer ve meme kanseri oluşumunda kanserli hücrelerin üreyip gelişmesini önlediğine dair çalışmalar var.

Varfarin gibi antikoagülan kullananların bu etkiyi artırıcı özelliği nedeniyle kranberi desteklerini dikkatli kullanmaları önerilir.

Kızılcık antioksidan olarak saponin, tanin ve verbenalid açısından zengindir. Tüm düz kas gruplarında rahatlama sağlar. Salgıları azaltır.

İnsanların günümüzdeki en büyük sağlık sorunlarından biri de hızlı kilo alımı. Kızılcık suyu vücudumuzdaki yağ birikintilerine hızlı bir etkisi olan organik asitler içerir.

Ateroskleroz, oksijen bakımından zengin kan akışı eksikliğine neden olan ve kalp krizine yol açabilen plak birikimi ile arterleri sınırlayan bir durumdur.

KIZILCIK SUYU TARİFİ MALZEMELER

Yarım kilogram kızılcık

1 su bardağı toz şeker

1 litre su

KIZILCIK SUYU NASIL YAPILIR?

Kızılcığı ayıklayın ve yıkayın. Orta ateşte 15 dk suyla pişirin. Sonra şekeri ekleyin ve 20 dk daha çok kısık ateşte pişirin. Süzgüden geçirin. Tahta kaşıkla çekirdekleri üste, püresi ve suyu da alttaki kaba geçsin. Afiyet olsun.

Ciddi kronik rahatsızlığı olanlar, hamile olanlar veya kızılcığa alerjisi olanların doktora danışmadan kullanmamaları gerekir.



