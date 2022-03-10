HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Atasözlerinde geçiyor! Lokman hekim tavsiyesi: Bunu içen doktor yüzü görmüyor

Atasözlerinde geçiyor! Lokman hekim tavsiyesi: Bunu içen doktor yüzü görmüyor

10.03.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atasözlerine konu olan kızılcık lezzetli bir şerbet olmasının yanı sıra tam bir bağışıklık güçlendiricidir. Lokman hekimin tavsiye ettiği şifa kaynağı kızılcık, bol miktarda C vitamini içerir. Lokman hekim şifa kaynağı için "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyerek ne kadar faydalı olduğunu bu şekilde dile getirmiştir. İşte kızılcığın faydaları ve şifa dağıtan kızılcık suyu tarifi.

Atasözlerinde geçiyor! Lokman hekim tavsiyesi: Bunu içen doktor yüzü görmüyor

Kızılcık, ülkemizde bol bol bulunan C vitamini deposu, bağışıklık güçlendirici içtiği kişilere doktor yüzü göstermeyen faydalı bir besindir. Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği yiyeceklerden olan kızılcık tüketildiğinde sayısız faydaya sahip. Pek çok hastalık için adeta reçete niteliğinde olan Lokman Hekim'in önerdiği kızılcık ve doğal kızılcık suyu tarifi sağlık arayanlar için birebir.

dogwood-berries-g5a0bf6f58_1920

"Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu meyvenin önemini belirtmiştir. Kanserden gribe birçok hastalığa şifa olan kızılcık sağlık saçıyor. En verimli sonuçların alınması için doğal kızılcığın çiğ tüketilmesi ya da kızılcık suyunun doğal yöntemlerle hazırlanması önerilmektedir.

KIZILCIK SUYUNUN FAYDALARI

Bronşlarda rahatlama sağlar. Kızılcık şerbeti üşütmeden kaynaklanan boğaz ağrıları ve iltihaplarına iyi gelir.

Nezle ve grip gibi hastalıkların tedavisinde tıbbi amaçlı kullanılabilir.

Kızılcık şerbeti mide ülserine iyi geldiği gibi genel anlamda sindirim ve boşaltım sistemi sağlığına mükemmel katkıda bulunur.

Bir antioksidan deposu olan kızılcığın üriner sistem enfeksiyonlarını engelleme dışında, sindirim sistemi sorunlarını azaltma, diş plaklarını ve çürüklerini önleme, LDL kolesterolü düşürme ve damar çeperini destekleyerek kalp-damar sağlığına katkı ve anti kanser özellikleri bulunuyor.

berries-g8ba9f95ab_1920

Kızılcığın karaciğer ve meme kanseri oluşumunda kanserli hücrelerin üreyip gelişmesini önlediğine dair çalışmalar var.

Varfarin gibi antikoagülan kullananların bu etkiyi artırıcı özelliği nedeniyle kranberi desteklerini dikkatli kullanmaları önerilir.

Kızılcık antioksidan olarak saponin, tanin ve verbenalid açısından zengindir. Tüm düz kas gruplarında rahatlama sağlar. Salgıları azaltır.

İnsanların günümüzdeki en büyük sağlık sorunlarından biri de hızlı kilo alımı. Kızılcık suyu vücudumuzdaki yağ birikintilerine hızlı bir etkisi olan organik asitler içerir.

Ateroskleroz, oksijen bakımından zengin kan akışı eksikliğine neden olan ve kalp krizine yol açabilen plak birikimi ile arterleri sınırlayan bir durumdur.

KIZILCIK SUYU TARİFİ MALZEMELER

  • Yarım kilogram kızılcık
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 litre su

pexels-olia-danilevich-5742744

KIZILCIK SUYU NASIL YAPILIR?

Kızılcığı ayıklayın ve yıkayın. Orta ateşte 15 dk suyla pişirin. Sonra şekeri ekleyin ve 20 dk daha çok kısık ateşte pişirin. Süzgüden geçirin. Tahta kaşıkla çekirdekleri üste, püresi ve suyu da alttaki kaba geçsin. Afiyet olsun.

Ciddi kronik rahatsızlığı olanlar, hamile olanlar veya kızılcığa alerjisi olanların doktora danışmadan kullanmamaları gerekir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok rahatlayacaksınız! Tuvalet seansı kabus olmaktan çıkıyorÇok rahatlayacaksınız! Tuvalet seansı kabus olmaktan çıkıyor
İsrail ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu bir fırsattır' diyerek duyurduİsrail ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu bir fırsattır' diyerek duyurdu
Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AFAD teyakkuza geçti! 37 ilde alarm verildi: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı

AFAD teyakkuza geçti! 37 ilde alarm verildi: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı

Zelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladı

Zelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladı

Akaryakıtta zam tartışması! EPDK Başkanı Yılmaz'ın açıklamasına EPGİS'ten yanıt

Akaryakıtta zam tartışması! EPDK Başkanı Yılmaz'ın açıklamasına EPGİS'ten yanıt

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

İstanbul için yeni karar! Girişleri yasaklandı

İstanbul için yeni karar! Girişleri yasaklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.