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  4. Atatürk'ü canlandıracak olan Aras Bulut İğnemli yeni imajıyla dikkat çekti

Atatürk'ü canlandıracak olan Aras Bulut İğnemli yeni imajıyla dikkat çekti

05.09.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyatan Aras Bulut İynemli, yeni imajıyla gündem oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Aras Bulut'un Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediği yönünde eleştirilerde bulundu.

Atatürk'ü canlandıracak olan Aras Bulut İğnemli yeni imajıyla dikkat çekti

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer alacağı Atatürk dizisinin çekimleri başladı. Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyatan Aras Bulut İynemli, reklam filminde yeni imajını şapkayla gizledi.

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Sosyal medyada tartışmalara neden olan Aras Bulut, Atatürk'e benzemediği yerine Kıvanç Tatlıtuğ'un oynaması gerektiği yönünde eleştiriler aldı.

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Disney Plus’ta yayınlanacak olan diziye geçtiğimiz günlerde La Casa De Papel dizisiyle ünlenen Darko Peric'in dahil olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

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Aras Bulut İynemli atatürk aras bulut
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