Atatürk'ü canlandıracak olan Aras Bulut İğnemli yeni imajıyla dikkat çekti

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer alacağı Atatürk dizisinin çekimleri başladı. Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyatan Aras Bulut İynemli, reklam filminde yeni imajını şapkayla gizledi.

Sosyal medyada tartışmalara neden olan Aras Bulut, Atatürk'e benzemediği yerine Kıvanç Tatlıtuğ'un oynaması gerektiği yönünde eleştiriler aldı.

Disney Plus’ta yayınlanacak olan diziye geçtiğimiz günlerde La Casa De Papel dizisiyle ünlenen Darko Peric'in dahil olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

