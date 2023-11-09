Atatürk'ü gördüğünü söyleyen 91 yaşındaki adamın sözleri duygulandırdı! "Daha başka duygu"

TV5 EGE isimli kanalın sokak röportajı sırasında yanına yaklaştığı yaşlı bir adamın önce yaşını soran muhabir, 91 olduğunu öğrenince heyecanlanarak, "Bir dakika Atatürk öldüğünde sen yaşıyor muydun?" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğünü Kocaeli'nde bir trende gördüğünü söyleyen yaşlı adam, "Ben Kocaeliliyim, Kocaeli'den trenle geçtiğini biliyorum. Kepini çıkarırdı, sallardı" ifadelerini kullandı.

Yaşlı adamın Atatürk'ü anlatmaya başlaması üzerine muhabir "Atatürk'ü görmek nasıl bir duygu" diye sordu. Bunun üzerine ise yaşlı adam, "O zamanın duygusu daha başkaydı, şimdi resimlerini görüyoruz daha başka duygu" şeklinde konuştu.