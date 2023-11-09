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    4. Atatürk'ü gördüğünü söyleyen 91 yaşındaki adamın sözleri duygulandırdı! "Daha başka duygu"

    Atatürk'ü gördüğünü söyleyen 91 yaşındaki adamın sözleri duygulandırdı! "Daha başka duygu"

    09.11.2023 13:17 | Son Güncelleme:
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    TV5 EGE kanalının gerçekleştirdiği bir sokak röportajında ismi açıklanmayan 91 yaşındaki bir adam Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü anı anlattı. Kocaelili olduğunu dile getiren 91 yaşındaki adam, Atatürk'ü beyaz bir tren içinde kepini çıkartıp sallarken gördüğünü söyledi.

    TV5 EGE isimli kanalın sokak röportajı sırasında yanına yaklaştığı yaşlı bir adamın önce yaşını soran muhabir, 91 olduğunu öğrenince heyecanlanarak, "Bir dakika Atatürk öldüğünde sen yaşıyor muydun?" dedi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğünü Kocaeli'nde bir trende gördüğünü söyleyen yaşlı adam, "Ben Kocaeliliyim, Kocaeli'den trenle geçtiğini biliyorum. Kepini çıkarırdı, sallardı" ifadelerini kullandı.

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    Yaşlı adamın Atatürk'ü anlatmaya başlaması üzerine muhabir "Atatürk'ü görmek nasıl bir duygu" diye sordu. Bunun üzerine ise yaşlı adam, "O zamanın duygusu daha başkaydı, şimdi resimlerini görüyoruz daha başka duygu" şeklinde konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Mustafa Kemal Atatürk
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