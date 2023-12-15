ATEŞ KUŞLARI 35. BÖLÜM İZLE! Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Hüma ve Barbaros öldü mü? ATV yayın akışı

Ateş Kuşları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Ali Önsöz ve Erdem Şanlı gibi isimleri bir araya getirdi. ATV'nin cuma akşamlarının en sevilen yapımlarından olan dizisi Ateş Kuşları, yeni bölümü ile büyük bir heyecanla bekleniyor. Gülayşe ve Barbaros'un neler yaşayacağı dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Beş sokak çocuğunun zorlu hayatının anlatıldığı Ateş Kuşları dizisi 35. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşte Ateş Kuşları 35. bölüm detayları ve ATV yayın akışı...

ATEŞ KUŞLARI SAAT KAÇTA, BUGÜN VAR MI?

Ateş Kuşları her hafta cuma günü ekrana geliyor. ATV'nin sevilen ve konusuyla ilgi çeken dizisi Ateş Kuşları her cuma saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. Sokak çocuklarının hikayesini anlatan dizi Ateş Kuşları 3. bölüm ile bu akşam ekranda olacak.

ATEŞ KUŞLARI 34. BÖLÜM ÖZETİ

Ateş Kuşları'nın yıllarca imkansız olduğuna inandığı o an sonunda gelir ve Mercan'la Ali nişan yüzüklerini takarlar. Artık aşmaları gereken tek engel Perihan'dır. Ali ve kız kardeşi Emine kavuşurlar. Bir duygu seli yaşanır ancak kavuşma büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlanır. Diğer yandan Gülayşe, Barbaros ve Kara, Nazmiye'ye son darbeyi vururlar ve Nazmiye ile Ragıp her şeylerini kaybederler!

ATEŞ KUŞLARI 35. BÖLÜM İZLE!

Hüma hayatını kaybeder, Nazmiye kendi kızının katili olarak tutuklanır. Zıpkın, Kara ve Gülayşe yine bir masumun bedel ödüyor oluşuna dayanamazlar ve Barbar'ı çok sinirlendiren bir şey yaparlar. Gülayşe'ler neyin peşinde? Sabit, Mercan'ın amcası Mümtaz'ın odasına tırmanır! Zaten Mercan'dan şüphelenmiş olan Perihan onu yakalarsa polisi arayacağına göre, bunu neden yaptı? Sabit'in aklından neler geçiyor? Zıpkın, Hüma'dan bir özür dahi dileyemeden gittiği için vicdan azabından kıvranır. Sare ise onun suçluluk duymasını hiç istemiyor çünkü bu onun çok iyi bildiği bir duygu... Sonunda Sare geçmişinden getirdiği ağır yükü, Zıpkın'la paylaşacak mı?

ATEŞ KUŞLARI BARBAROS ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Yayınlanan fragmana göre Ateş Kuşları Barbaros bıçaklanıyor. ATV'nin sevilen dizisi bu akşam saat 20.00'de 35. bölümüyle ekrana gelecek. Burak Tozkoparan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı yayınlanacak olan bölümde belli olacak.

ATEŞ KUŞLARI HÜMA ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Yayınlanan fragmana göre Ateş Kuşları Hüma balkondan düşüyor. ATV'nin sevilen dizisi bu akşam saat 20.00'de 35. bölümüyle ekrana gelecek. Lilya İrem Salman'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı yayınlanacak olan bölümde belli olacak.

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı





