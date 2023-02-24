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Ateş Kuşları 5. BÖLÜM tek parça İZLE! ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm kesintisiz izle

24.02.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları 5. bölüm bu akşam ekrana gelecek. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketlerinin ardından bir süredir yayınlanmayan Ateş Kuşları yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Çatal tekrar Köksüzler'in peşine düşüyor. İşte Görkem Sevindik, İlayda Alişan, Hande Soral, Erdem Şanlı ve Çınar Yükçeker'in başrolleri paylaştığı Ateş Kuşları dizisi yeni bölümü hakkında detaylar...

Ateş Kuşları 5. BÖLÜM tek parça İZLE! ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm kesintisiz izle

Ateş Kuşları dizisi bu akşam 5. bölümüyle ATV ekranlarında olacak. Yönetmen koltuğunda Benal Tairi'nin oturduğu, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Ateş Kuşları'nın 5. bölümü için nefesler tutuldu. Çatal, tekrar Köksüzlerin peşine düşüyor. Gülayşe ise Barbaros için ağabeyi Ali ile zıtlaşıyor. Ateş Kuşları'nda bu hafta yine yer yerinden oynayacak.

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ATEŞ KUŞLARI 5. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

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ATEŞ KUŞLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar.

Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar. Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır.

Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı? Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?

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Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır.

Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir. Geçmişte, Çatal'dan kaçarak Gülayşe'ye gözleri gibi bakmaya çalışan köksüzler sonunda yakayı ele verirler. Köksüzler Gülayşe'yi korumayı bu kez nasıl başaracak?

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