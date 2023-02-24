Ateş Kuşları 5. BÖLÜM tek parça İZLE! ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm kesintisiz izle

Ateş Kuşları dizisi bu akşam 5. bölümüyle ATV ekranlarında olacak. Yönetmen koltuğunda Benal Tairi'nin oturduğu, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Ateş Kuşları'nın 5. bölümü için nefesler tutuldu. Çatal, tekrar Köksüzlerin peşine düşüyor. Gülayşe ise Barbaros için ağabeyi Ali ile zıtlaşıyor. Ateş Kuşları'nda bu hafta yine yer yerinden oynayacak.

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ATEŞ KUŞLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar.

Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar. Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır.

Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı? Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?

Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır.

Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir. Geçmişte, Çatal'dan kaçarak Gülayşe'ye gözleri gibi bakmaya çalışan köksüzler sonunda yakayı ele verirler. Köksüzler Gülayşe'yi korumayı bu kez nasıl başaracak?



