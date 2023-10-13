Ateş Kuşları'ndan Kuruluş Osman'a bomba transfer! O isim kadroya dahil oldu

“Kuruluş Osman” dizisi 5. sezonunda da çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Bozdağ Film imzalı diziye yapım şirketinin diğer dizisi “Ateş Kuşları”ndan bir transfer gerçekleşti.

Bülent Polat geçen yaz önce TRT1’in “Ağlayan Gelin” dizisiyle el sıkışmış ancak o dönem proje ertelenince “Ateş Kuşları”yla anlaşmış ve doktor Feza rolüne hayat vermeye başlamıştı.

Başarılı oyuncu son olarak “Ateş Kuşları”ndan ayrıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Polat, Bozdağ Film'in reyting rekortmeni dizisi “Kuruluş Osman”a transfer oldu. Polat’ın hayat vereceği karakterin detayları da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

BÜLENT POLAT KİMDİR?

1993 yılında "Yer Gösterme" ile başlayan profesyonel tiyatro yaşamı, 1994'te yine aynı tiyatroda "Sokak Kedisi" oyununda "yoldan geçen adam" rolüyle devam etti.

Daha sonra yine aynı tiyatro ile mukavele yenileyen Polat, "Ormanların Barış Ateşi", Rumuz Goncagül ve "Keloğlan" gibi oyunlarda rol aldı. Sadri Alışık kültür merkezinden (SKM) oyunculuk egitimi aldı.

Polat daha sonra kariyerine yeni bir yön çizmeye karar verdi; "Yılan Hikayesi"nde, Orhan Oğuz'un yönettiği "Son Oyun" adlı TV filminde oynadı.

Ardından "Gece Kahvesi" adlı programda sıra dışı karakterler çizdiği skeçlerde rol aldı.

2004'te Okan Bayülgen'in sunduğu Zaga programında Engin Günaydın ile beraber her hafta yayınlanan bölümlerde damatlar adında kısa skeçlerle çıktı.

Asıl ününü ise Avrupa Yakası dizisindeki 3,5 sene canlandırdığı Şehsuvar (Şesu) karakteriyle kazandı.