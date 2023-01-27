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Ateşli sahneler ve çıplak halleri tepki çekmişti! Şahmaran tüm dünyada ne kadar izlendi?

27.01.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in Şahmaran dizisi, yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmüyor. Dizide Serenay Sarıkaya'nın yılanla cinsel ilişki sahnesi, Burak Deniz'le seks sahnesi ve çıplak halleri uzun süre konuşulmuştu. Dizinin ne kadar izlendiği açıklandı.

Ateşli sahneler ve çıplak halleri tepki çekmişti! Şahmaran tüm dünyada ne kadar izlendi?

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolde olduğu Şahmaran dizisi, geçtiğimiz hafta Netflix'te yayınlandığı günden beri konuşuluyor. Dizide cinsel ilişki sahneleri ve cesur anlar da çok konuşuldu.

Şahmaran dizisindeki bu +18 sahneleri normal bulanlar kadar rahatsız olanlar da çoktu.

Ekran Alıntısı

Şahmaran üzerine yorumlar sürerken Timur Savcı ile birlikte Şahmaran dizisinin yapımcılığını üstlenen Burak Sağyaşar, olay olan dizinin tüm dünyada ne kadar izlendiğini açıkladı.

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağyaşar, ''İlk 3 günde! Tüm Dünya’da! Nasıl yani!! 17 milyon saat izlenme mi?'' ifadelerini kullandı.

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Serenay Sarıkaya şahmaran ele

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