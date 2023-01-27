Ateşli sahneler ve çıplak halleri tepki çekmişti! Şahmaran tüm dünyada ne kadar izlendi?

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolde olduğu Şahmaran dizisi, geçtiğimiz hafta Netflix'te yayınlandığı günden beri konuşuluyor. Dizide cinsel ilişki sahneleri ve cesur anlar da çok konuşuldu.

Şahmaran dizisindeki bu +18 sahneleri normal bulanlar kadar rahatsız olanlar da çoktu.

Şahmaran üzerine yorumlar sürerken Timur Savcı ile birlikte Şahmaran dizisinin yapımcılığını üstlenen Burak Sağyaşar, olay olan dizinin tüm dünyada ne kadar izlendiğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağyaşar, ''İlk 3 günde! Tüm Dünya’da! Nasıl yani!! 17 milyon saat izlenme mi?'' ifadelerini kullandı.



