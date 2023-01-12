Atılgan zıt anlamlısı nedir? Atılgan kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Atılgan kelimesi bir sıfat olarak günlük konuşma dilinde sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Karşısına çıkacak tehlikeli durumlara ve engellere takılıp aldırmadan ileriye atılan anlamlarında kullanılan kelime, cesaretli manasında da kullanılabilir. Atılgan kelimesi Türkçe "atıl-" fiiline "+(g)An" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre atılgan kelimesinin iki farklı anlamı bulunur:

Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan

Girişken

Atılgan kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede zıt anlamlı kelimeler oldukça karıştırılan konulardan birisidir. Kelimelerin olumsuzluk eki almış hâllerinin o kelimenin zıddı olarak kullanılması yanlıştır. Bunun yanı sıra kelimelerin zıt anlamlı olabilmeleri için aynı anlam doğrultusunda zıtlık oluşturması gerekir. Bu nedenle genellikle sıfat ve zarfların bazı durumlarda da isimlerin zıt anlamlısı bulunur. Fiillerin çoğunluğunun zıt anlamlısı olmamalarının nedeni kelimelerin birbirleriyle eylem, duygu, düşünce ya da his gibi durumlarının tam olarak aynı bağlamda olmamasıdır.

Atılgan kelimesi de dilimizde yer alan ve sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Atılgan kelimesinin zıt anlamı olarak "çekingen" kelimesi kullanılır. Ancak atılgan ve çekingen tam olarak aynı anlam doğrultusunda bir karşıtlık oluşturmaz. Bu nedenle atılgan zıt anlamlısı olarak çekingen kelimesinin kullanımı doğru olmayacaktır. Bunun yanı sıra Türk Dil Kurumu atılganın zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime de belirtmemiştir.

Atılganın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin anlamlarının tam olarak kavranabilmesi için cümle içinde kullanımı ve bunu günlük konuşma diline yerleştirebilmek büyük önem taşır. Bir kelimenin eş veya zıt anlamlısını öğrenip akılda kalıcılığını arttırabilmek için örnek cümle kurulumu etkili bir yöntem olarak kullanılabilir. Atılgan kelimesinin zıt anlamı olarak kullanılan çekingen ve atılgan kelimesiyle ilgili örnek cümleler: