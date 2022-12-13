Atilla Taş'tan Candaş Tolga Işık'a gönderme! "Ne ayaksın çakar makar..."

Gazeteci Candaş Tolga Işık, 2011 yılında tehdit alması üzerine 2 koruma kararı aldığını belirtmişti.

Twitter'daki bir hesap, Candaş Tolga Işık'a, "Candaş Tolga Bey sizin iki polis korumanız ile çakarlı otomobiliniz mi var?" sorusunu sordu. Bu soru üzerine konu hakkında konuşan Işık, "Bundan birkaç yıl önce bu tek korumaya düşürüldü. Aracım da çakarlı değil tepe lambalı, kontrolü de koruma arkadaşta" yanıtını verdi.

"BEŞİR ATALAY'DAN TEHDİT ÜZERİNE 2 KORUMA KARARI VAR"

Işık'ın 'çakarlı arabası olduğuna' dair iddiaya, "Merhaba, 2011 yılında dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay zamanında tehdit üzerine verilen 2 koruma kararı var. Bundan birkaç yıl önce bu tek korumaya düşürüldü. Aracım da çakarlı değil tepe lambalı, kontrolü de koruma arkadaşta… Selamlar" yanıtını verdi.

"ÖLÜM TEHDİDİ İLE İLGİLİ İŞLEM YAPILDI"

Biraz daha ayrıntı vereyim izninizle: 2011’deki koruma kararı terörden aradan geçen 11 yılda en son geçen yıl Mersin’de ölüm tehdidiyle ilgili bir şahsa adli işlem yapıldı. Bu arada 6 ay önce yine bir başka tehdit nedeniyle alınmış bir uzaklaştırma kararı var. İyi çalışmalar."

ATİLLA TAŞ'TAN TEPKİ!

Candaş Tolga Işık'ın açıklamasını alıntılayan Atilla Taş, "Sen ne ayaksın birader inan çözemedim? Ben her gün yüzlerce ölüm tehdidi alıyorum bırak korumayı, üzerimde tedbirler var! Bir de sen sözde muhalifsin, kimden koruyorlar seni, uzaylılardan mı? Çakar makar, seni kim neden tehdit etsin hem,magazin yapıyorsun sen!" diyerek tepki gösterdi.





