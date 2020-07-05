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Atlı polisler Taksim’de maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 14:13 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri Taksim’de maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Atlı polisler Taksim’de maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri Taksim’de korona virüse karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

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Atlı polis birliği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde maske ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı. Atlı ekipleri gören bazı vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak polislerle birlikte fotoğraf çektirdi.

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Atlık ekipler, turistik bölgelerde korona virüse karşı tedbirlere uyulması ve asayişi sağlamak amacıyla denetimlerine devam edecek.

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İHA

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