ATM'den çektikleri paraya bakınca gözlerine inanamadılar! Kaymakam devreye girdi 'İlk defa karşılaştım'

Şanlıurfa'da bir ATM'den para çeken vatandaşlar adeta şoke oldu. Akılalmaz olay gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç içerisinde meydana geldi. Bir bankanın ATM'sinden para çeken vatandaşlar, gelen paraya baktıklarında kağıt banknotların bir çoğunun yırtık ve boyalı olduğunu gördü. Bunun üzerine parayı hemen ATM'ye geri yatırmak isteyen vatandaşların çabası sonuç vermedi. Ardından kaymakam Kenan Aktaş devreye girdi. İşte olayın tüm detayları...

GERİ DE YATIRAMADILAR... KAYMAKAMI ARADILAR

Banka kapalı olduğu için paraları aynı ATM’den geri yatırmak isteyen vatandaşlar, ATM’nin paraları geri almaması üzerine kaymakam Kenan Aktaş’ı aradı. Evinden çıkan Aktaş, mağdur vatandaşların yanına gitti. ATM’den çekilen paraların yırtık ve mürekkepli olduğunu gören Kaymakam Aktaş, banka müdürü ile irtibata geçerek vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istedi.

MAĞDURİYET GİDERİLDİ! KAYMAKAM: İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLER KARŞILAŞTIM

Banka yetkilileri, bölgeye ekip göndererek mağduriyet yaşayan vatandaşlardan makbuzlarını alıp bir kayıt oluşturdu.

Kısa süre içerisinde vatandaşların mağduriyeti giderilirken Kaymakam Aktaş ise ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını belirtti. (İHA)



