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Audi A3 Sportback 2020 özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Audi A3 Sportback 2020 özellikleri ve fiyatı hakkında detaylı bilgi arayanlar için Audi A3 Sportback incelemesi yaptık. 2020 Audi A3 Sportback motor özellikleri, tasarımı, iç mekan özellikleri ve daha fazlası için okumaya devam edin...

Audi A3 Sportback 2020 özellikleri ve fiyatı

2020 model arabaları incelemeye devam ediyoruz. Konuğumuz Audi A3 Sportback 2020 modeli. Audi A3 Sportback 2020 özellikleri ve fiyatı hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz oto inceleme yazımızda rakipleri BMW 118d ve Mercedes A 200 d hakkında yorumlar da var.

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AUDİ A3 SPORTBACK 2020 ÖZELLİKLERİ ve FİYATI

Yeni Audi A3, kompakt sınıfın en iyisi olmayı hedefleyerek yola çıktı. Hedefe ulaşmak kolay değil çünkü rakipleri VW Golf 2,0 TDi, BMW 118d ve Mercedes A 200 d çok güçlü. Peki, Yeni Audi A3 nasıl? Bu arada siz olsanız hangisini tercih ederdiniz?

Yeni Audi A3 Sportback modelinin boyutlarına, motor özelliklerine, hızlanma verilerine, tasarımına, bağlanabilirlik özelliklerine ve en son da Yeni Audi A3 2020 fiyat listesine tek tek bakalım...

Audi A3 Sportback 2020 özellikleri ve fiyatı

AUDİ A3 HAKKINDA

Audi 1996 yılında ilk A3 modelini üretti. Bundan önce Audi modelleri genel olarak geniş hacimli iri sedanlar şeklindeydi. Büyük sedan ve stationların markası Audi, ilk kez şehir içi için küçük ve kompakt bir otomobil ile gündeme geliyordu. Audi'nin A3 modeli çok tutuldu. Marka, başarılı bir hamle yaptığının farkındaydı Audi A3 ailesini çeşitlendirme yoluna gitti. Peki, marka A3 ile neyi bu kadar iyi yapmış olabilirdi?

  • Sınıfındaki diğer modellere göre daha iyi bir iç mekan kalitesi sundu.
  • Audi'nin süspansiyon konforunu bu sınıfa taşıda v esınıfın referans olabilecek bir alan yarattı.
  • Boyutları mütevazi ama kalite hissi yüksek bir otomobil arayanları hedefledi ve bu pazardaki boşluğu başarılı bir şekilde doldurdu.

Audi A3 Sportback 2020 özellikleri ve fiyatı

Audi'nin A3 ile yarattığı pazar, BMW ve Mercedes markalarını da bu alanda ürün sunmaya itti. Bundan sonda da BMW 1 Serisi ve Mercedes A Serisi oyuna dahil oldu.

AUDİ A3 KAROSER SEÇENEKLERİ

  • 3 kapılı hatchback
  • 5 kapılı hatchback
  • Cabrio
  • Sedan

YENİ AUDİ A3 BAĞLANABİLİRLİK ÖZELLİKLERİ

DAB radyo A3'te standart pakette sunuluyor. Bağımsız SIM kart kullanılan multimedya sisteminde acil durum çağrıları, çekici yol yardımı, periyodik bakım organizasyonu, hava durumu bilgisi, güncel haberler ve diğer özellikler sunuluyor.

2020 AUDİ A3 İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ

Yeni A3'ün karakter sahibi bir stili var. Bu stil, hem içinde hem de dışında hissediliyor. Kullanımı kolay, pratik ve ergonomi odalı bir kokpit yapısının yanı sıra oldukça keyifli tasarım detayları da var. Ses ayarını düğmeyi çevirerek yapmak, virtuel cocpit dijital gösterge ekranını ergonomi odaklı yerleşimi, spor koltuk tasarımı gibi özellikler yeni A3'ün içinde ilk dikkati çekenler.

2020 AUDİ A3 BAGAJ HACMİ ve BOYUTLAR

  • Uzunluk: 4343 mm
  • Dingil Mesafesi: 2636 mm
  • Yükseklik: 1449 mm
  • Genişlik: 1816 mm
  • Ayna Dahil Genişlik: 1984 mm
  • Ön İz Açıklığı: 1554 mm
  • Bagaj Hacmi: 380 litre. Koltuklar yatınca 1200 litre.
  • Bagaj Açık Yükseklik: 1860 mm
RAKİPLERE GÖRE AUDİ A3 BOYUTLARI

  • Uzunluk karşılaştırması
    Audi A3'ün uzunluğu: 4343 mm
    BMW 118d'nin uzunluğu: 4319 mm
    Mercedes A 200 d uzunluğu: 4419 mm

  • Genişlik karşılaştırması
    Audi A3'ün genişliği: 1818 mm
    BMW 118d'nin genişliği: 1799 mm
    Mercedes A 200 d genişliği: 1796 mm

  • Bagaj karşılaştırması
    Audi A3'ün bagaj hacmi: 380 litre
    BMW 118d'nin bagaj hacmi: 380 litre
    Mercedes A 200 d bagaj hacmi: 355 litre

    • AUDİ A3 SPORTBACK 35 TDi MOTOR ÖZELLİKLERİ

    • Silindir Subap: 4/16 turbo dizel
    • Partikül Filtresi: Standart
    • Eksantrik Tahriki: Triger kayışı
    • Çap / Stork: 81,0 / 95,5mm
    • Maksimum Güç: 110kW/ 150 HP 3000- 4200 d/d
    • Maksimum Tork: 360 Nm 1600 -2750 d/d
    • Şanzıman ve Aktarma: 7 ileri vitesli çify kavramalı otomatik ve önden çekişli
    • Yürüyen Aksam: McPerson, çapraz bağlantılar, stabilizatör arkada çok kollu aks, stabilizatör, adaptif amortisörler ESC (ESP)

    AUDİ A3 PERFORMANS VERİLERİ

    • 0-50 km/s Hızlanma: 3,0 saniye
    • 0-100 km/s Hızlanma: 8,6 sn
    • 0-150 km/s Hızlanma: 18,6 sn
    • Maksimum Hız: 224 km/s

    2020 AUDİ A3 SPORTBACK FİYAT LİSTESİ

    2020 Audi A3 Sportback fiyat listesi 373.141TL'den başlıyor. 100km'de ortalama 5,1 litre yakıt tüketimi yapıyor. Ortalama CO2 emisyon değeri ise 113 g/km.


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