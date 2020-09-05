2020 model arabaları incelemeye devam ediyoruz. Konuğumuz Audi A3 Sportback 2020 modeli. Audi A3 Sportback 2020 özellikleri ve fiyatı hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz oto inceleme yazımızda rakipleri BMW 118d ve Mercedes A 200 d hakkında yorumlar da var.
Bu arada Citorén C3 Özellikleri ve Fiyatı içeriğimize de bakabilirsiniz...
Yeni Audi A3, kompakt sınıfın en iyisi olmayı hedefleyerek yola çıktı. Hedefe ulaşmak kolay değil çünkü rakipleri VW Golf 2,0 TDi, BMW 118d ve Mercedes A 200 d çok güçlü. Peki, Yeni Audi A3 nasıl? Bu arada siz olsanız hangisini tercih ederdiniz?
Yeni Audi A3 Sportback modelinin boyutlarına, motor özelliklerine, hızlanma verilerine, tasarımına, bağlanabilirlik özelliklerine ve en son da Yeni Audi A3 2020 fiyat listesine tek tek bakalım...
Audi 1996 yılında ilk A3 modelini üretti. Bundan önce Audi modelleri genel olarak geniş hacimli iri sedanlar şeklindeydi. Büyük sedan ve stationların markası Audi, ilk kez şehir içi için küçük ve kompakt bir otomobil ile gündeme geliyordu. Audi'nin A3 modeli çok tutuldu. Marka, başarılı bir hamle yaptığının farkındaydı Audi A3 ailesini çeşitlendirme yoluna gitti. Peki, marka A3 ile neyi bu kadar iyi yapmış olabilirdi?
Audi'nin A3 ile yarattığı pazar, BMW ve Mercedes markalarını da bu alanda ürün sunmaya itti. Bundan sonda da BMW 1 Serisi ve Mercedes A Serisi oyuna dahil oldu.
DAB radyo A3'te standart pakette sunuluyor. Bağımsız SIM kart kullanılan multimedya sisteminde acil durum çağrıları, çekici yol yardımı, periyodik bakım organizasyonu, hava durumu bilgisi, güncel haberler ve diğer özellikler sunuluyor.
Yeni A3'ün karakter sahibi bir stili var. Bu stil, hem içinde hem de dışında hissediliyor. Kullanımı kolay, pratik ve ergonomi odalı bir kokpit yapısının yanı sıra oldukça keyifli tasarım detayları da var. Ses ayarını düğmeyi çevirerek yapmak, virtuel cocpit dijital gösterge ekranını ergonomi odaklı yerleşimi, spor koltuk tasarımı gibi özellikler yeni A3'ün içinde ilk dikkati çekenler.
Uzunluk karşılaştırması
Audi A3'ün uzunluğu: 4343 mm
BMW 118d'nin uzunluğu: 4319 mm
Mercedes A 200 d uzunluğu: 4419 mm
Genişlik karşılaştırması
Audi A3'ün genişliği: 1818 mm
BMW 118d'nin genişliği: 1799 mm
Mercedes A 200 d genişliği: 1796 mm
2020 Audi A3 Sportback fiyat listesi 373.141TL'den başlıyor. 100km'de ortalama 5,1 litre yakıt tüketimi yapıyor. Ortalama CO2 emisyon değeri ise 113 g/km.
Okuyucu Yorumları 0 yorum