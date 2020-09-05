2020 model arabaları incelemeye devam ediyoruz. Konuğumuz Audi A3 Sportback 2020 modeli. Audi A3 Sportback 2020 özellikleri ve fiyatı hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz oto inceleme yazımızda rakipleri BMW 118d ve Mercedes A 200 d hakkında yorumlar da var.

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AUDİ A3 SPORTBACK 2020 ÖZELLİKLERİ ve FİYATI

Yeni Audi A3, kompakt sınıfın en iyisi olmayı hedefleyerek yola çıktı. Hedefe ulaşmak kolay değil çünkü rakipleri VW Golf 2,0 TDi, BMW 118d ve Mercedes A 200 d çok güçlü. Peki, Yeni Audi A3 nasıl? Bu arada siz olsanız hangisini tercih ederdiniz?

Yeni Audi A3 Sportback modelinin boyutlarına, motor özelliklerine, hızlanma verilerine, tasarımına, bağlanabilirlik özelliklerine ve en son da Yeni Audi A3 2020 fiyat listesine tek tek bakalım...

AUDİ A3 HAKKINDA

Audi 1996 yılında ilk A3 modelini üretti. Bundan önce Audi modelleri genel olarak geniş hacimli iri sedanlar şeklindeydi. Büyük sedan ve stationların markası Audi, ilk kez şehir içi için küçük ve kompakt bir otomobil ile gündeme geliyordu. Audi'nin A3 modeli çok tutuldu. Marka, başarılı bir hamle yaptığının farkındaydı Audi A3 ailesini çeşitlendirme yoluna gitti. Peki, marka A3 ile neyi bu kadar iyi yapmış olabilirdi?