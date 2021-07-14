Audi CEO'su Duesmann'dan endişe veren çip krizi açıklaması!

Küresel çip krizi pek çok otomobil üreticisini zor durumda bıraktı. Krizin varlığı aynı zamanda teknolojik aletlere de yansıdı. Ancak otomobil sektöründeki çoğu isim, çip krizinin etkisiyle üretimi dahi durdurdu. Peki bu kriz ne kadar sürecek? Audi CEO'su Markus Duesmann'ın öngörüsüne göre mevcut kriz çok kısa bir sürede bitmeyecek.

İŞTE AUDI CEO'SUNUN KORKUTAN ÇİP KRİZİ ÖNGÖRÜSÜ

Audi CEO'su Markus Duesmann, Automotive News Europe'a verdiği röportajda, üretim sayısında beş haneli bir düşüş yaşandığını ve bunun kendileri için oldukça fazla olduğunu söyledi. Her gün çok çalıştıklarını söyleyen Duesmann'ın öngörüsü ise krizin 2022'nin sonuna kadar tamamen çözülemeyeceği yönünde.

Markus Duesmann'ın bu yorumu, çip krizinin etkilerinin gelecek yıl boyunca hissedileceğini söyleyen Renault CEO'su Luca de Meo'nun yorumuna oldukça benzer.

AUDI GÖREV GÜCÜ KURDU

Duesmann, Audi'nin krizin etkisini dengelemek için çalışan bir görev gücü oluşturduğunu söyledi. Aktarılanlara göre bu grup, bazı bileşenler olmadan arabaların nasıl üretileceği konusu da dahil olmak üzere çeşitli çalışmalar yapıyor.

