HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Audi CEO'su Duesmann'dan endişe veren çip krizi açıklaması!

Audi CEO'su Duesmann'dan endişe veren çip krizi açıklaması!

14.07.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Audi CEO'su Markus Duesmann, küresel çip krizi hakkında konuştu. Küresel krizin Audi için büyük bir zorluk olduğunu söyleyen Audi CEO'su Duesmann, korkutan bir öngörüde bulundu.

Audi CEO'su Duesmann'dan endişe veren çip krizi açıklaması!

Küresel çip krizi pek çok otomobil üreticisini zor durumda bıraktı. Krizin varlığı aynı zamanda teknolojik aletlere de yansıdı. Ancak otomobil sektöründeki çoğu isim, çip krizinin etkisiyle üretimi dahi durdurdu. Peki bu kriz ne kadar sürecek? Audi CEO'su Markus Duesmann'ın öngörüsüne göre mevcut kriz çok kısa bir sürede bitmeyecek.

Çip krizine salgının yükselen etkisi de eklendiÇip krizine salgının yükselen etkisi de eklendi

İŞTE AUDI CEO'SUNUN KORKUTAN ÇİP KRİZİ ÖNGÖRÜSÜ

Audi CEO'su Markus Duesmann, Automotive News Europe'a verdiği röportajda, üretim sayısında beş haneli bir düşüş yaşandığını ve bunun kendileri için oldukça fazla olduğunu söyledi. Her gün çok çalıştıklarını söyleyen Duesmann'ın öngörüsü ise krizin 2022'nin sonuna kadar tamamen çözülemeyeceği yönünde.

Markus Duesmann'ın bu yorumu, çip krizinin etkilerinin gelecek yıl boyunca hissedileceğini söyleyen Renault CEO'su Luca de Meo'nun yorumuna oldukça benzer.

Otomobil sektörünü durduran çip krizi diğer sektörlere de sıçradı!Otomobil sektörünü durduran çip krizi diğer sektörlere de sıçradı!

AUDI GÖREV GÜCÜ KURDU

Duesmann, Audi'nin krizin etkisini dengelemek için çalışan bir görev gücü oluşturduğunu söyledi. Aktarılanlara göre bu grup, bazı bileşenler olmadan arabaların nasıl üretileceği konusu da dahil olmak üzere çeşitli çalışmalar yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Temizlik yaparken bir anda kanlar içinde kaldı, hemen hastaneye kaldırıldıTemizlik yaparken bir anda kanlar içinde kaldı, hemen hastaneye kaldırıldı
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Otomobil devi stratejisini açıkladı!Otomobil devi stratejisini açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Audi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Dikkat çeken yorum: Erken seçim hayırlı olsun

Dikkat çeken yorum: Erken seçim hayırlı olsun

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Deniz Baykal sessizliğini bozdu! Giydiği tişört dikkat çekti

Deniz Baykal sessizliğini bozdu! Giydiği tişört dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uygunsuz görüntülerini arkadaşına izletmiş

Uygunsuz görüntülerini arkadaşına izletmiş

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi

Delta varyantına karşı yeni aşı mı geliyor? Kritik açıklama

Delta varyantına karşı yeni aşı mı geliyor? Kritik açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.