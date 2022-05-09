MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Avatar 2 filminden ilk fragman geldi! Avatar 2'nin yayın tarihi de belli oldu

Avatar 2 filminden ilk fragman geldi! Avatar 2'nin yayın tarihi de belli oldu

09.05.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen James Cameron’ın merakla beklenen Avatar 2 filminden ilk fragman yayınlandı. 2009 yılında yayınlanan Avatar filmi dünya çapında büyük ses getirmiş ve gişe hasılatı kırmıştı. Avatar 2 filminin vizyon tarihi de belli oldu.

2009 yılında çıkış yapan Avatar'ın yeniden dünyamıza dönüşünü sağlayacak ikinci filmden ilk resmi tanıtım fragmanı paylaşıldı. Gişe rekorları kıran, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi Avatar, 13 yıllık aranın ardından yeniden beyazperdede olacak.

avatar 22

DEVAM FİLMLERİ 2 YILLIK ARALARLA GELECEK

Yine James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturacağı ikinci filmin adı, 'Avatar: The Way of Water' (Avatar: Suyun Yolu) olarak açıklandı.

Avatar 2 filmi, 16 Aralık 2022'de vizyona girecek. Seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.
avatar43

İlk Avatar filminden Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver ve Giovanni Ribisi gibi isimler, ikonik hikayenin devamı için geri dönecekler. Kate Winslet ve Michelle Yeoh ise kadroya katılan yeni oyuncular arasında yer alıyor.

avatar4344

EN YÜKSEK GİŞE HASILATI YAPAN FİLM

Bilimkurgu türündeki ‘Avatar’ 22’nci yüzyılın ortalarında insanlığın Pandora isimli gezegendeki madeni çıkarma girişimiyle başlayan hikayeyi anlatıyordu. 2009’da gösterime giren film kısa sürede tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan film olmuştu. Film hala bu unvanını hala koruyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Neredeyse soyadını değiştiriyorduNeredeyse soyadını değiştiriyordu
'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi
Gülben Ergen konser verirken sahnede bayıldı!Gülben Ergen konser verirken sahnede bayıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba yorum! "60 yaşında turşu..."

Bomba yorum! "60 yaşında turşu..."

Seda Sayan'ın kocası hakkında şok sözler! "Ona bakıp mastürbasyon yapıyorsundur"

Seda Sayan'ın kocası hakkında şok sözler! "Ona bakıp mastürbasyon yapıyorsundur"

3600 ek göstergede flaş gelişme! Toplantı tarihi ertelendi

3600 ek göstergede flaş gelişme! Toplantı tarihi ertelendi

1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma

1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma

Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'

Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'

Eve bile uğramadan yanına koştu! Merve Aydın gözyaşlarına boğuldu

Eve bile uğramadan yanına koştu! Merve Aydın gözyaşlarına boğuldu

İlginizi Çekebilir

“Penisi küçükse ne yapmalıyız” sorusuna cevabı olay oldu

“Penisi küçükse ne yapmalıyız” sorusuna cevabı olay oldu

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kardeşinin anne sütünü istedi vermeyince deliye döndü!

Kardeşinin anne sütünü istedi vermeyince deliye döndü!

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.