Avatar 2 filminden ilk fragman geldi! Avatar 2'nin yayın tarihi de belli oldu

2009 yılında çıkış yapan Avatar'ın yeniden dünyamıza dönüşünü sağlayacak ikinci filmden ilk resmi tanıtım fragmanı paylaşıldı. Gişe rekorları kıran, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi Avatar, 13 yıllık aranın ardından yeniden beyazperdede olacak.

DEVAM FİLMLERİ 2 YILLIK ARALARLA GELECEK

Yine James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturacağı ikinci filmin adı, 'Avatar: The Way of Water' (Avatar: Suyun Yolu) olarak açıklandı.

Avatar 2 filmi, 16 Aralık 2022'de vizyona girecek. Seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.



İlk Avatar filminden Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver ve Giovanni Ribisi gibi isimler, ikonik hikayenin devamı için geri dönecekler. Kate Winslet ve Michelle Yeoh ise kadroya katılan yeni oyuncular arasında yer alıyor.

EN YÜKSEK GİŞE HASILATI YAPAN FİLM

Bilimkurgu türündeki ‘Avatar’ 22’nci yüzyılın ortalarında insanlığın Pandora isimli gezegendeki madeni çıkarma girişimiyle başlayan hikayeyi anlatıyordu. 2009’da gösterime giren film kısa sürede tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan film olmuştu. Film hala bu unvanını hala koruyor.

