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Avcılar'da doktora aşı dayağına tutuklama! Bakan Koca: Uyarıya tahammül edemeyen...

01.01.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’daki aile sağlığı merkezinde yaşanan doktora şiddet olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aşı olmak için gittiği aile sağlığı merkezinde görevli doktora saldırarak yaralayan ve savcılığın talimatı ile ikinci kez gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tepki çeken doktora şiddet olayı, dün saat 12.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezinde meydana geldi. Mehmet Saib E., kayın validesi ve kayın babası ile gelerek koronavirüs aşısı olmak istediğini söyledi. Öğle paydosunda olduklarını söyleyen Dr. Velit Çelebi, 25 dakika sonra başlayacak mesaiyi beklemesi gerektiğini ve saat 13.00'te BioNTech için 6 kişi dolduğunda aşısının yapılacağını bildirdi.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Aldığı bu yanıta sinirlenen Mehmet Saib E., bir anda Dr. Velit Çelebi'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Aile sağlık merkezinde bulunanlar araya girip doktoru saldırganın elinden kurtardı.

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Doktorun şikayeti üzerine Mehmet Saib E. gözaltına alındı. Poliste ifadesi alınan Mehmet Saib E., savcının talimatı ile serbest bırakıldı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek 6 günlük darp raporu alan Dr. Çelebi şikayetçi olduğunu bildirdi.

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TUTUKLANDI

Aile Hekimi Velit Çelebi’yi başından yaralayan şüpheli hakkında, bugün saat 14.00 sıralarında Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında tekrar yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheli Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saat 14.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Saib E., "Görevli Memura Mukavemet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme saat 21.00 sıralarında Mehmet Saib E.'nin tutuklanmasına karar verdi.

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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Avcılar'da sağlık merkezine aşı için geldiği sırada doktora saldıran kişinin tutuklandığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avcılar'da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur." ifadesini kullandı. (AA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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