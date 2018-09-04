MAGAZİN

Avlu 2. yeni bölüm 3. fragmanı izle: Yeni müdür gözüktü! (Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor?)

DİZİ HABERLERİ  | 04.09.2018 08:59 | Son Güncelleme

Avlu 2. yeni sezon 3. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece ve Teoman Kumbaracıbaşı'nın paylaştığı Avlu, ilk sezonunda 11 bölümü ile izlenme rekorları kırmış ve sosyal medya birçok TT olmayı başarmıştı. Eylül ayında Star TV'de yeni sezonu başlayacak olan Avlu'nun yeni tanıtımında cezaevinin yeni müdürü boy gösterdi ve herkese gözdağı verdi. Peki Avlu 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Hapishane müdürü kim oldu? İşte Avlu yeni fragmanı..

Avlu 2. yeni bölüm 3. fragmanı izle: Yeni müdür gözüktü! (Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor?)

Avlu 2. yeni sezon 3. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. İlk sezonunda 11 bölümü ile ekrana gelen Avlu'da başrolleri Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece ve Teoman Kumbaracıbaşı'nın paylaşıyordu. Sezon finalinde son sahnesiyle akıllarda birçok soru işareti bırakan Avlu dizisi yeni sezonu Eylül ayında Star TV'de başlayacak. Avlu 2. sezon bir önceki fragmanında odak noktası Deniz'in değişimi üzerineydi. Avlu yeni sezon 3. fragmanında ise yeni gelen cezaevi müdürü kendini gösteriyor. Yeni müdür, cezaevindekilere gözdağı vermeyi ihmal etmiyor. Peki Avlu 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Hapishane müdürü kim oldu? İşte Avlu yeni fragmanı..

AVLU 2. YENİ SEZON 3. FRAGMANI

AVLU 2. YENİ SEZON FRAGMANI

Avlu yeni sezon fragmanında Deniz'in yaşadığı değişiklikler göz önüne getiriliyor. Sıradan biri iken bir anda Deniz'in hapishanedeki değişimi, Kudret'e kafa tutması, Deniz'in kızının Kudret tarafından öldürülmesi ile başlamıştı. Avlu yeni sezon fragmanında bir an, bir ömrü nasıl değiştirir ve bir kayıp, bir insanı nasıl değiştirir sorularıyla Avlu'da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı vurgulanıyor.

avlu-2-sezon-fragmani

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avlu yeni sezonuna dair kesin bir tarih yok. Fragmanlarda sadece Eylül ayında olduğu söyleniyor. Avlu yeni sezon yayın tarihi belli olduğu zaman mynet.com olarak anında sizlerle paylaşacağız.

AVLU'DA HAPİSHANENİN YENİ MÜDÜRÜ KİM?

Star TV'nin sevilen dizisi Avlu dün sezon finali olan 11. bölüm ile ekrana geldi. Dizinin final sahnesiyle 2. sezon için akıllarda birçok soru işareti kaldı. Cezaevi güvenliği Hüseyin'e Kudret'in adamlarının kullandığı otomobilin çarpması Hüseyin Turunç'un diziye veda edip etmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Son olarak Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde rol alan Nergis Öztürk Avlu'ya katıldı. 38 yaşındaki Öztürk Avlu'nun cezaevi müdürü olarak rol alacak.

2-yeni-sezon,SyYpEBg0_Uqyx4nI9VJU3g

PARTNERKilolarımdan vajinamı bile göremiyordum diyen ünlü yıldızın son hali olay!Kilolarımdan vajinamı bile göremiyordum diyen ünlü yıldızın son hali olay!
Çocuklar Duymasın'a iki yeni oyuncu katıldıÇocuklar Duymasın'a iki yeni oyuncu katıldı
Meleklerin Aşkı 9. bölüm 2. fragmanı! Çekilmezler'in tatil heyecanı!Meleklerin Aşkı 9. bölüm 2. fragmanı! Çekilmezler'in tatil heyecanı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avlu avlu yeni sezon avlu yeni sezon fragmanı avlu 2. sezon avlu 2 sezon fragmanı star tv

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Trump'tan İran ve Rusya'ya İdlib uyarısı: İnsanlık trajedisine ortak olmayın

Trump'tan İran ve Rusya'ya İdlib uyarısı: İnsanlık trajedisine ortak olmayın

İlginizi Çekebilir

Ufak Tefek Cinayetler'de Sarmaşık'ı karıştıracak yeni oyuncu

Ufak Tefek Cinayetler'de Sarmaşık'ı karıştıracak yeni oyuncu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

İstanbullu Gelin'e bir flaş transfer daha!

İstanbullu Gelin'e bir flaş transfer daha!

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Daha başlamadan 8 dizi çöp olacak! Büyük ekran kıyımı başlıyor

Daha başlamadan 8 dizi çöp olacak! Büyük ekran kıyımı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon 2. fragmanı: Daha fena, daha yıkıcı ve daha süprizli! (Yeni sezon ne zaman başlayacak?)

Ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezon 2. fragmanı: Daha fena, daha yıkıcı ve daha süprizli! (Yeni sezon ne zaman başlayacak?)

Çocuklar Duymasın'a iki yeni oyuncu katıldı

Çocuklar Duymasın'a iki yeni oyuncu katıldı

Meleklerin Aşkı 9. bölüm 2. fragmanı! Çekilmezler'in tatil heyecanı!

Meleklerin Aşkı 9. bölüm 2. fragmanı! Çekilmezler'in tatil heyecanı!

Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor? Yasak Elma 2. sezondan ilk fragman

Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor? Yasak Elma 2. sezondan ilk fragman

Arka Sokaklar yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Arka Sokaklar 486. bölümden yeni fragman

Arka Sokaklar yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Arka Sokaklar 486. bölümden yeni fragman

Yaşamayanlar'ın avcıları vampirlere meydan okudu!

Yaşamayanlar'ın avcıları vampirlere meydan okudu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.