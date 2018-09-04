Avlu 2. yeni bölüm 3. fragmanı izle: Yeni müdür gözüktü! (Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor?)

Avlu 2. yeni sezon 3. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. İlk sezonunda 11 bölümü ile ekrana gelen Avlu'da başrolleri Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece ve Teoman Kumbaracıbaşı'nın paylaşıyordu. Sezon finalinde son sahnesiyle akıllarda birçok soru işareti bırakan Avlu dizisi yeni sezonu Eylül ayında Star TV'de başlayacak. Avlu 2. sezon bir önceki fragmanında odak noktası Deniz'in değişimi üzerineydi. Avlu yeni sezon 3. fragmanında ise yeni gelen cezaevi müdürü kendini gösteriyor. Yeni müdür, cezaevindekilere gözdağı vermeyi ihmal etmiyor. Peki Avlu 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Hapishane müdürü kim oldu? İşte Avlu yeni fragmanı..

AVLU 2. YENİ SEZON 3. FRAGMANI

AVLU 2. YENİ SEZON FRAGMANI

Avlu yeni sezon fragmanında Deniz'in yaşadığı değişiklikler göz önüne getiriliyor. Sıradan biri iken bir anda Deniz'in hapishanedeki değişimi, Kudret'e kafa tutması, Deniz'in kızının Kudret tarafından öldürülmesi ile başlamıştı. Avlu yeni sezon fragmanında bir an, bir ömrü nasıl değiştirir ve bir kayıp, bir insanı nasıl değiştirir sorularıyla Avlu'da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı vurgulanıyor.