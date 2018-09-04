Avlu 2. yeni bölüm 3. fragmanı izle: Yeni müdür gözüktü! (Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor?)

Avlu 2. yeni sezon 3. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. İlk sezonunda 11 bölümü ile ekrana gelen Avlu'da başrolleri Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece ve Teoman Kumbaracıbaşı'nın paylaşıyordu. Sezon finalinde son sahnesiyle akıllarda birçok soru işareti bırakan Avlu dizisi yeni sezonu Eylül ayında Star TV'de başlayacak. Avlu 2. sezon bir önceki fragmanında odak noktası Deniz'in değişimi üzerineydi. Avlu yeni sezon 3. fragmanında ise yeni gelen cezaevi müdürü kendini gösteriyor. Yeni müdür, cezaevindekilere gözdağı vermeyi ihmal etmiyor. Peki Avlu 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Hapishane müdürü kim oldu? İşte Avlu yeni fragmanı..
Avlu yeni sezon fragmanında Deniz'in yaşadığı değişiklikler göz önüne getiriliyor. Sıradan biri iken bir anda Deniz'in hapishanedeki değişimi, Kudret'e kafa tutması, Deniz'in kızının Kudret tarafından öldürülmesi ile başlamıştı. Avlu yeni sezon fragmanında bir an, bir ömrü nasıl değiştirir ve bir kayıp, bir insanı nasıl değiştirir sorularıyla Avlu'da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı vurgulanıyor.
AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Avlu yeni sezonuna dair kesin bir tarih yok. Fragmanlarda sadece Eylül ayında olduğu söyleniyor. Avlu yeni sezon yayın tarihi belli olduğu zaman mynet.com olarak anında sizlerle paylaşacağız.
AVLU'DA HAPİSHANENİN YENİ MÜDÜRÜ KİM?
Star TV'nin sevilen dizisi Avlu dün sezon finali olan 11. bölüm ile ekrana geldi. Dizinin final sahnesiyle 2. sezon için akıllarda birçok soru işareti kaldı. Cezaevi güvenliği Hüseyin'e Kudret'in adamlarının kullandığı otomobilin çarpması Hüseyin Turunç'un diziye veda edip etmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Son olarak Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde rol alan Nergis Öztürk Avlu'ya katıldı. 38 yaşındaki Öztürk Avlu'nun cezaevi müdürü olarak rol alacak.
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