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Avlu dizisinde absürt görüntü! Dikkatli gözlerden kaçmadı

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2018 14:17 | Son Güncelleme

Yeni sezon bölümleri geride bıraktığımız hafta başlayan Avlu dizisi, yeni bölüm tanıtımında ekrana yansıyan görüntüyle sosyal medyanın diline düştü.

Avlu dizisinde absürt görüntü! Dikkatli gözlerden kaçmadı

Başrollerini Demet Evgar, Ceren Monay ve Nursel Köse’nin paylaştığı dizi merakla beklenen yeni sezon bölümüyle seyircisiyle buluştu. Avlu’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sloganı ile başlayan dizide ekrana yansıyan görüntü ekran karşısındaki seyirciyi hem şaşırttı hem de gülümsetti.

KADINLAR KOĞUŞUNDAKİ ERKEK!

Nursel Köse’nin canlandırdığı “Kudret Öztürk” karakterinin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği sırada, arkada bekleyenler arasından bir kişinin peruk taktığı iddiası da sosyal medyada alay konusu oldu. Üstelik sosyal medyada peruk takan kişinin erkek olduğunun iddia edilmesinin ardından esprili paylaşımlar yapıldı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
zombi
dayı sete girmiş manita yapmaya :)
Tamam da gerçekte de olabilir,oluyordur da,olmuyor mudur sizce?:) Yani gözden kaçan bir detay değil de özellikle yapılan bir detay olabilir...
NE İŞ
Zombimi
Zombimi
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