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Avlu dizisinden ayrılan Teoman Kumbaracıbaşı'nın yeni dizisindeki belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 04.10.2018 21:17 | Son Güncelleme

Avlu dizisinden ayrılan Teoman Kumbaracıbaşı, Fox TV'de ekrana gelen Bir Deli Rüzgar'a transfer oldu. Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, FOX’ta yayınlanan Bir Deli Rüzgar’da başarılı oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı, Ayhan Kozan karakterine hayat verecek.

Avlu dizisinden ayrılan Teoman Kumbaracıbaşı'nın yeni dizisindeki belli oldu

Teoman Kumbaracıbaşı, Ayhan Kozan karakteri ile Gökçe’nin hayallerini gerçekleştirmeye soyunan, zeki, çekici ve karizmatik müzik yapımcısını canlandıracak.

Kibar ve çekici duruşunun altında bambaşka bir karakter barındıran Ayhan Kozan’ın yolu Gökçe ile kesiştiğinde beğeniyle başlayan duyguları, Gökçe’yi tanımaya başladıkça farklı bir yöne evrilecek.

Teoman Kumbaracıbaşı

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği, senaryosunu Volkan Gürses’in yazdığı dizide Pınar Deniz, Berk Cankat, Almila Ada ve Hatice Aslan ile Mustafa Uğurlu’nun yanısıra Görkem Kanbolat Arslan, Erdem Kaynarca, Pelin Uluksar, Gürol Güngör, Fulya Ülvan, Mehmet Ali Yılmaz, Seda Akdoğan, Ferit Kaya, Taner Turan, Fulden Akyürek, Ceren Benderlioğlu, Cengiz Tangör, Serkan Acay, Kuzey Dönmez, Eda Özel, Meriç Özkaya, Naz Sayıner gibi isimler de yer alıyor.

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