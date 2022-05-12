AVM'de taciz skandalı! Telefonu elinden alıp parçaladı

İstanbul Florya'da bir AVM'de akıllara durgunluk veren bir taciz olayı yaşandı. AVM'nin içerisindeki bir stantta çalışan genç kadın hayatının şokunu yaşadı.

Çalıştığı sırada bir kişinin kendisini gizlice cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini fark eden genç kadın tacizcinin elinden telefonunu aldı. Telefonda kendisine ait görüntüleri gören kadın, tacizcinin telefonunu yere fırlatarak parçaladı.

AVM'yi ayağa kaldıran taciz skandalını gerçekleştiren kişinin yabancı uyruklu olduğu iddia edildi. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar, tacizciyi tekme tokat dövdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının, bir erkeğe bağırdığı ve diğer erkeklerin de o kişiye tekme tokat vurduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise AVM'nin güvenliklerinin o kişiyi uzaklaştırdığı görülüyor.



