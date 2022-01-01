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Avrupa’nın en büyük göğüslü kadını Martina Big, estetik operasyonlardan önceki halini paylaştı

01.01.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’nın en büyük göğüslü kadını olmak için düzinelerce estetik operasyon geçiren Martina Big, sosyal medyada fenomene dönüştü. Estetik ameliyatlarına devam edeceğini dile getiren Big, merak eden takipçileri için 10 yıl önce çekilen operasyonlarını olmadığı yıllara ait bir fotoğrafını paylaştı. Big’in hayranları estetiksiz halini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Avrupa’nın en büyük göğüslü kadını Martina Big, estetik operasyonlardan önceki halini paylaştı

Almanya’da yaşayan 33 yaşındaki Martina Big isimli model, estetik operasyonlarının sonrasında ünlendi. Avrupa’nın en büyük göğüslü kadını olmak için bıçak altına yatan Big, yıllar içinde onlarca meme estetiği prosedürü geçirdi. Hayati risklerinin olmasına rağmen estetik ameliyatlarına devam eden Big, dönüşümünden önceki halini takipçilerine göstermek için bir paylaşım yaptı.

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“TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİM”

eski hali

10 yıl önce sarı saçları, payetli bikini üstü ve kot şortuyla Hollywood tepesinin hemen önünce çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Big hayranlarını şaşırttı. Onlarca meme ameliyatı ve bronzlaşma operasyonu geçiren Big gönderisine, “Bu fotoğraf estetik ameliyat geçirmeden 10 yıl önce çekildi. Tepeden tırnağa değiştiğimi görebiliyorum” notunu ekledi.

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Big’in gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Big’in takipçilerinin bir kısmı dönüşümünü desteklerken bir kısmı ise eski halinin daha güzel olduğunu savundu.

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