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Avukat Zeliha Ay'ın sır ölümü! Astsubay erkek arkadaşıyla kaldıkları evde kanlar içinde bulundu

13.07.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Barosu'na kayıtlı 37 yaşındaki avukat Zeliha Ay, erkek arkadaşı astsubay C.Y. ile kaldığı evde tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Astsubay C.Y., silah sesiyle uyandığını ve Zeliha'yı kanlar içinde yatarken bulduğunu ifade etti. C.Y.'ye ait beylik tabancasıyla vurulduğu belirlenen Zeliha'nın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

Avukat Zeliha Ay'ın sır ölümü! Astsubay erkek arkadaşıyla kaldıkları evde kanlar içinde bulundu

Olay, dün sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan astsubay C.Y., İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay'ı birlikte kaldıkları evde başından tabancayla vurulmuş halde bulduğunu belirterek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeliha Ay'ın cenazesi, olay yeri incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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"SİLAH SESİYLE UYANDIM, KANLAR İÇİNDE YATARKEN BULDUM"

C.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. C.Y.'nin ifadesinde silah sesiyle uyandığını, Zeliha Ay'ı kanlar içerisinde yatarken bulduğunu söylediği öğrenildi. Ay'ın, C.Y.'ye ait beylik tabancasıyla vurulduğu belirlendi.

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OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak Ay'ın bugün öğle namazında Aydın İncirliova'da toprağa verileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Avukat İzmir

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