Avukatı Kevin Spacey'nin "MeToo kurbanı" olduğunu savundu

Cinsel istismar suçundan yargılanan Kevin Spacey'nin avukatı, oyuncunun "MeToo" hareketinin kurbanı olduğunu öne sürdü.

New York'ta perşembe günü görülen duruşmada, ünlü oyuncunun avukatı Jennifer Keller, şunları söyledi:

Sözümona MeToo hareketinin temel kurallarından biri mağdur kişiye inanmanız gerektiğidir. Spacey 'Böyle bir şey olmadı, ben hatırlamıyorum' diyor. Spacey'den özür dilemesini istediler. Bu, Rapp'in akıllıca kurduğu bir tuzaktı.

Oyuncu Anthony Rapp, Spacey hakkında cinsel taciz suçlamasıyla 2020'de dava açmıştı. Buna göre Rapp, 14 yaşındayken Manhattan'da katıldığı bir partide, o dönem 26 yaşındaki Spacey tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti.

50 yaşındaki aktör, 1986'da yaşanan bu olayla ilgili ilk iddiaları BuzzFeed News adlı internet sitesine, "MeToo" hareketinin popüler olduğu 2017'de verdiği röportajda dile getirmişti.

Spacey ise iddiaların ardından 2017'de Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı hatırlamadığını savunarak, "Eğer böyle bir şey yaşandıysa sarhoşken sergilediğim uygunsuz davranıştan ötürü özür dilerim" demişti.

Rapp, yaşadığı duygusal ve zihinsel travma nedeniyle işini kaybettiğini belirterek, 40 milyon dolar tazminat talep ediyor.



Keller ise bu dönemde Spacey'nin giderek ünlendiğini ve Rapp'in onu kıskandığını savundu:

Spacey'nin yıldızı yükseldikçe, Rapp daha da hınçlı hale geldi. Asla Kevin Spacey gibi uluslararası bir yıldız olamadı. İçi kinle dolu.



Spacey'nin avukatı, Rapp'in suçlamaları "dikkat çekebilmek ve kendi kariyerinin yükselişe geçebilmesini sağlamak için yaptığını" öne sürdü.

