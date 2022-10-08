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Avukatı Kevin Spacey'nin "MeToo kurbanı" olduğunu savundu

08.10.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li oyuncu Kevin Spacey, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanıyor. Spacey, hakkında onlarca yıl öncesine dayanan bir cinsel taciz iddiasıyla ilgili açılan dava için New York'taki mahkemeye gitti. Ünlü aktörün avukatı, Spacey'nin "MeToo" hareketinin kurbanı olduğunu öne sürdü.

Avukatı Kevin Spacey'nin "MeToo kurbanı" olduğunu savundu

Cinsel istismar suçundan yargılanan Kevin Spacey'nin avukatı, oyuncunun "MeToo" hareketinin kurbanı olduğunu öne sürdü.

New York'ta perşembe günü görülen duruşmada, ünlü oyuncunun avukatı Jennifer Keller, şunları söyledi:

Kevin Spacey's civil sex abuse trial

Sözümona MeToo hareketinin temel kurallarından biri mağdur kişiye inanmanız gerektiğidir. Spacey 'Böyle bir şey olmadı, ben hatırlamıyorum' diyor. Spacey'den özür dilemesini istediler. Bu, Rapp'in akıllıca kurduğu bir tuzaktı.

Kevin Spacey's civil sex abuse trial

Oyuncu Anthony Rapp, Spacey hakkında cinsel taciz suçlamasıyla 2020'de dava açmıştı. Buna göre Rapp, 14 yaşındayken Manhattan'da katıldığı bir partide, o dönem 26 yaşındaki Spacey tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti.

Kevin Spacey civil sex abuse trial continues with testimony from accuser Anthony Rapp

50 yaşındaki aktör, 1986'da yaşanan bu olayla ilgili ilk iddiaları BuzzFeed News adlı internet sitesine, "MeToo" hareketinin popüler olduğu 2017'de verdiği röportajda dile getirmişti.

Kevin Spacey's civil sex abuse trial

Spacey ise iddiaların ardından 2017'de Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı hatırlamadığını savunarak, "Eğer böyle bir şey yaşandıysa sarhoşken sergilediğim uygunsuz davranıştan ötürü özür dilerim" demişti.

Kevin Spacey civil sex abuse trial continues with testimony from Andy Holtzman

Rapp, yaşadığı duygusal ve zihinsel travma nedeniyle işini kaybettiğini belirterek, 40 milyon dolar tazminat talep ediyor.

kevin spacey
Keller ise bu dönemde Spacey'nin giderek ünlendiğini ve Rapp'in onu kıskandığını savundu:

Spacey'nin yıldızı yükseldikçe, Rapp daha da hınçlı hale geldi. Asla Kevin Spacey gibi uluslararası bir yıldız olamadı. İçi kinle dolu.
Jury selection to begin in Kevin Spacey civil sex abuse trial

Spacey'nin avukatı, Rapp'in suçlamaları "dikkat çekebilmek ve kendi kariyerinin yükselişe geçebilmesini sağlamak için yaptığını" öne sürdü.

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