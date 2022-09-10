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  4. Avustralya’da okul kantininde çılgınlık! Binlerce okula dağıttılar, çocuklara böcek yedirdiler

Avustralya’da okul kantininde çılgınlık! Binlerce okula dağıttılar, çocuklara böcek yedirdiler

10.09.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’daki binlerce okula böcek cipsleri dağıtıldı. Okul kantininde satılan böcek cipslerini yiyen ilkokul öğrencilerine tadının nasıl olduğunu soran yetkililer o anları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada kullanıcıları görüntülere anında tepki gösterdi.

Avustralya’da okul kantininde çılgınlık! Binlerce okula dağıttılar, çocuklara böcek yedirdiler

Dünyada en çok böcek yiyeceği üreten üçüncü ülke konumundaki Avustralya’da ilkokul kantinlerine paketlenmiş böcek cipsleri dağıtıldı. “İklim koruma kampanyası” kapsamında ülkede böceklerden üretilen yiyeceklerin yaygınlaştırılması amaçlanırken ilkokul kantinlerinde böcek cipslerinin satılması sosyal medyadan tepki çekti.

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“TADI ÇOK GÜZEL”

Kantinde böcek cipslerinin satıldığı okullarda yiyecekleri deneyimleyen çocukların fikirleri sosyal medyadan paylaşıldı. “Tadı nasıl?” sorusunun sorulduğu çocuklardan biri “Çekirge gibi” cevabının verirken büyük bir çoğunluğu ise cipsinin tadının güzel olduğunu söyledi. Ancak sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kullanıcılar çocuklara zorla cipsinin tadının güzel olduğunun söyletildiğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya böcek
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