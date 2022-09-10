Avustralya’da okul kantininde çılgınlık! Binlerce okula dağıttılar, çocuklara böcek yedirdiler

Dünyada en çok böcek yiyeceği üreten üçüncü ülke konumundaki Avustralya’da ilkokul kantinlerine paketlenmiş böcek cipsleri dağıtıldı. “İklim koruma kampanyası” kapsamında ülkede böceklerden üretilen yiyeceklerin yaygınlaştırılması amaçlanırken ilkokul kantinlerinde böcek cipslerinin satılması sosyal medyadan tepki çekti.

“TADI ÇOK GÜZEL”

Kantinde böcek cipslerinin satıldığı okullarda yiyecekleri deneyimleyen çocukların fikirleri sosyal medyadan paylaşıldı. “Tadı nasıl?” sorusunun sorulduğu çocuklardan biri “Çekirge gibi” cevabının verirken büyük bir çoğunluğu ise cipsinin tadının güzel olduğunu söyledi. Ancak sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kullanıcılar çocuklara zorla cipsinin tadının güzel olduğunun söyletildiğini iddia etti.



