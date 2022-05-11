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Avustralya'dan dikkat çeken 'seks işçiliği' kararı! 'Önemli bir kilometre taşı'

11.05.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Victoria eyaletinde dikkat çeken bir karara imza atıldı. Ülkede uzun süredir işçiliğinin yasallığı tartışılıyordu. Aktivistlerin de bu konuda attığı pek çok adımın ardından ülkede seks işçiliği artık serbest ve yalnızca bazı koşullarda suç sayılacak.

Avustralya'dan dikkat çeken 'seks işçiliği' kararı! 'Önemli bir kilometre taşı'

Sokakta seks işçiliği, onlarca yıllık aktivizmin ardından Victoria'da resmen suç olmaktan çıkarıldı. Sokakta seks işçiliğinin suç olmaktan çıkarılması, yeni yasaların ilk aşamasını temsil ederken, suç olmaktan çıkarmanın ikinci aşaması gelecek yıl gerçekleşecek.

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Pedestrian.TV'nin haberine göre sokaklarda seks işçiliği bundan böyle ancak okulların, ibadethanelerin ve bakım tesislerinin önünde 18.00-19.00 saatleri arasında ve resmi tatil günlerinde yapılması halinde yasa dışı olacak.

Akıl Partisi Milletvekili ve uzun süredir seks işçisi hakları savunucusu olan Fiona Patterns, Twitter aracılığıyla yasallaştırmanın sektördekilerin damgalanmasını ortadan kaldırırken kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacağını söyledi ve şöyle ekledi:

"Bugünden itibaren seks işçileri herkes gibi muamele görmeye başlayacak. Ayrımcılığa karşı daha iyi korunmaları sağlanacak, nasıl reklam yapabilecekleri konusunda daha hafif kısıtlamalar sağlanacak ve sokaklarda seks işçiliği artık çoğu yerde ceza gerektiren bir suç olmayacak. Bugünden itibaren, seks işçiliği diğer meslekler gibi muamele görecek. Olması gereken de böyle."

"ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI"

Pattern ayrıca Guardian'a, araştırmaların seks işçiliğini yasallaştırmanın seks işçiliğini artırmadığını, ancak yasal çerçevede çalışırken işçilerin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağladığını gösterdiğini söyledi.

Tüketici İşleri Bakanı Melissa Horne 9News'e yaptığı açıklamada, adımın "Victoria'da seks işçiliğinin suç olmaktan çıkarılması için önemli bir kilometre taşı" olduğunu söyledi.

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