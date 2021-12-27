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Avustralyalı sosyal medya fenomeni Celeste Barber, Kylie Jenner’ın Noel pozunu taklit etti, hayranları beğeni yağmuruna tuttu

27.12.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı komedyen Celeste Barber, sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Milyonlarca takipçisi bulunan Barber, ünlülerin fotoğraflarını yeniden yorumladığı eğlenceli paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram’da 8.6 milyondan fazla takipçisi bulunan Celeste Barber, son olarak Kylie Jenner’ın Noel paylaşımını taklit etti.

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Celeste Barber, Kylie Jenner’ın Noel pozunu taklit etti, hayranları beğeni yağmuruna tuttu

Celeste Barber, milyonlarca takipçisine yeni yıl temasını içeren bir paylaşım yaparak seslendi. Kırmızı bir elbiseyle eğlenceli bir Noel pozu veren Barber’ın gönderisi sosyal medya kullanıcıları için tanıdık geldi. Barber, hayranlarının kontrastı görebilmesi için Kylie Jenner’ı kopyaladığı pozunu yan yana paylaşmayı ihmal etmedi.

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HAYRANLARININ İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ

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Sosyal medya fenomeni hayranlarının bu meydan okumayı yapması için ısrar ettiğini dile getirirken gönderisine, “Tatiller zor olabilir” notunu ekledi. Aynı zamanda "Celeste Challenge Kabul Edildi" etiketini de kullandı. Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeniye ulaştı. Takipçileri Kylie Jenner’ın dönüşüm pozuyla Barber’in yepyeni bir tarz yarattığını söyleyerek övgü dolu yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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