Avustralyalı sosyal medya fenomeni Celeste Barber, Kylie Jenner’ın Noel pozunu taklit etti, hayranları beğeni yağmuruna tuttu

Celeste Barber, milyonlarca takipçisine yeni yıl temasını içeren bir paylaşım yaparak seslendi. Kırmızı bir elbiseyle eğlenceli bir Noel pozu veren Barber’ın gönderisi sosyal medya kullanıcıları için tanıdık geldi. Barber, hayranlarının kontrastı görebilmesi için Kylie Jenner’ı kopyaladığı pozunu yan yana paylaşmayı ihmal etmedi.

HAYRANLARININ İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ

Sosyal medya fenomeni hayranlarının bu meydan okumayı yapması için ısrar ettiğini dile getirirken gönderisine, “Tatiller zor olabilir” notunu ekledi. Aynı zamanda "Celeste Challenge Kabul Edildi" etiketini de kullandı. Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeniye ulaştı. Takipçileri Kylie Jenner’ın dönüşüm pozuyla Barber’in yepyeni bir tarz yarattığını söyleyerek övgü dolu yorumlar yaptı.



