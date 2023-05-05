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Ay'ın karanlık yüzünde çarpıcı keşif! Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğünde...

05.05.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay'ın karanlık yüzüyle ilgili çarpıcı bir keşfe imza atıldı. Bilim insanları, Ay'ın karanlık yüzünde bulunan Aitken Havzası'nda dev bir yapı keşfetti. Aktarılan habere göre dev yapı, Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğünde. ABD'nin Baylor Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren Peter James, dev yapıyı tarif ederken yaptığı değerlendirme ise dikkat çekti.

Ay'ın karanlık yüzünde çarpıcı keşif! Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğünde...

Araştırmacılardan ABD'nin Baylor Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren Peter James, söz konusu devasa yapının asteroit ya da magma okyanusunun kristalleşmesinden kaynaklanan oksitler sonucu oluşmuş metallerden meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

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"BİR DEMİR YIĞININI ALIP GÖMDÜĞÜNÜZÜ DÜŞÜNÜN"

James, dev yapıyı tarif ederken "Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğünde bir demir yığınını alıp gömdüğünüzü düşünün. Tespit ettiğimiz yapı, aşağı yukarı böyle." değerlendirmesini yaptı.

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Söz konusu keşif, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Ay'ın yer çekimi haritasını çıkaran Grail uzay aracından alınan verilerin incelenmesi sonucunda ortaya çıktı. (AA)

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Hawaii Ay (Dünya'nın uydusu)

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