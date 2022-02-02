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  4. Ayak parmağını kıran Hande Yener, tekerlekli sandalye ve bastonla konsere çıktı

Ayak parmağını kıran Hande Yener, tekerlekli sandalye ve bastonla konsere çıktı

02.02.2022 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayak parmağını kıran popçu Hande Yener, tedavisi devam ederken baston ve tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı. Son dönemde sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Hande Yener, "Bu geceki konserimin stil tamamlayıcısı baston oldu" dedi.

Ayak parmağını kıran ünlü popçu Hande Yener tedavisi devam ederken İstanbul'da düzenlenen gecede bastonla sahneye çıktı.

“KONSERİMİN STİL TAMAMLAYICISI BASTON OLDU”

Ünlü popçu Hande Yener geçtiğimiz günlerde ayak parmağını kırdı. Kırılan ayak parmağının tedavisi süren Yener buna rağmen düzenlenen gala gecesinde sahne aldı.

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Sahneye kadar tekerlekli sandalyeyle gelen ünlü popçu sahneye de elinde bastonla çıktı.

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Sahnede kendisini dinlemeye gelenlere tedavim devam ediyor. Bu nedenle bu geceki konserimin stil tamamlayıcısı baston oldu. Bu şartlarda da olsa sizlerle olmak mutluluk verici" dedi. (İHA)

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