Aybüke Pusat kimdir? Sosyal medyanın gündeminde! Aybüke kaç yaşında, nereli? Netflix 50m2 Dilara kim?

Netflix orijinal yapımı 50m2 dizisinde rol alan Aybüke Pusat sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi oldu. Dizide Dilara karakterine hayat veren ünlü oyuncu, hem başarılı performansı hem de güzelliğiyle dikkat çekti. Şimdi ünlü oyuncu ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Aybüke Pusat kaç yaşında? Aybüke Pusat nereli? İşte tüm merak edilenler...

NETFLIX 50M2 DİLARA KARAKTERİ

Aybüke Pusat 50m2 dizisinde Dilara karakterini canlandırıyor. Muhtar’ın kızı olan Dilara, mahallede bir pastanenin sahibi. Annesini kaybetmiş olan karakter; babası, kardeşi ve anneannesi ile birlikte yaşıyor. Tüm hayallerini ve dünyasını mahalledeki küçük pastanesine sığdırmış olan Dilara, Yakup karakterinin de çocukluk aşkı. Daha önce dünyayı görmek için mahalleden ayrılan Dilara, bu süreçte annesini kaybettiği için kendisini sorumlu tutuyor.

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

25 Şubat 1995 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Aybüke Pusat yaş olarak şu anda 25 yaşında. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale bölümünden mezun olan ünlü isim, sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etti. 2014 senesinde Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Pusat, ilk olarak Medcezir dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle tanındı. Sonrasında O Hayat Benim dizisi ve Familya dizisinde rol aldı.