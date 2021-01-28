Aybüke Pusat kimdir? Sosyal medyanın gündeminde! Aybüke kaç yaşında, nereli? Netflix 50m2 Dilara kim?

Netflix orijinal yapımı 50m2 dizisinde rol alan Aybüke Pusat sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi oldu. Dizide Dilara karakterine hayat veren ünlü oyuncu, hem başarılı performansı hem de güzelliğiyle dikkat çekti. Şimdi ünlü oyuncu ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Aybüke Pusat kaç yaşında? Aybüke Pusat nereli? İşte tüm merak edilenler...
Aybüke Pusat 50m2 dizisinde Dilara karakterini canlandırıyor. Muhtar’ın kızı olan Dilara, mahallede bir pastanenin sahibi. Annesini kaybetmiş olan karakter; babası, kardeşi ve anneannesi ile birlikte yaşıyor. Tüm hayallerini ve dünyasını mahalledeki küçük pastanesine sığdırmış olan Dilara, Yakup karakterinin de çocukluk aşkı. Daha önce dünyayı görmek için mahalleden ayrılan Dilara, bu süreçte annesini kaybettiği için kendisini sorumlu tutuyor.
25 Şubat 1995 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Aybüke Pusat yaş olarak şu anda 25 yaşında. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale bölümünden mezun olan ünlü isim, sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etti. 2014 senesinde Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Pusat, ilk olarak Medcezir dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle tanındı. Sonrasında O Hayat Benim dizisi ve Familya dizisinde rol aldı.
Aybüke Pusat dizileri arasında önemli bir yere sahip olan dizi ise 2017 yılında Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile beraber rol aldığı Söz dizisi oldu. Ünlü oyuncu bu dizi ile büyük bir hayran kitlesi elde etti. Aynı zamanda 2018 senesinde Şahin Tepesi dizisinde Verda Özden karakterini canlandırdı. Sonrasında da Her Yerde Sen dizisinde canlandırdığı Selin Sever karakteriyle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.
Her Yerde Sen dizisinde birlikte başrolü paylaştığı ünlü oyuncu Furkan Andıç ile beraber 2020 yılında 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Demir ve Selin çifti olarak en iyi dizi çifti ödülünü aldı. Ünlü oyuncu 2019 yapımı Kapı filminde de Nardin karakterine hayat verdi. 2019 ve 2020 yıllarında Signal ve Gillette Venus markalarının reklam filmlerinde oynadı. Ünlü oyuncunun 2018 yılında aldığı 2. İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri Yılın En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu ödülü bulunuyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle bilinen ünlü ismin düzgün fiziği de dikkat çekiyor. Aybüke Pusat boy olarak 1.74 metredir.
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