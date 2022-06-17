Ayça Ayşin Turan- Alp Navruz çiftinden aşk dolu paylaşım!

Alp Navruz (32) ile Ayça Ayşin Turan (29), geçtiğimiz yıl aralık ayında birlikteliklerini açıklamıştı. Daha önce, "İlişkimizi arkadaşlık ve partnerliğin dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz." diyen çiftten yeni fotoğraf geldi.

Sevgilisiyle siyah-beyaz efektli romantik pozunu Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncunun gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Turan'ın Navruz'a aşk dolu bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.

