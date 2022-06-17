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Ayça Ayşin Turan- Alp Navruz çiftinden aşk dolu paylaşım!

17.06.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ada Masalı dizisinde partner olup daha sonra aşk yaşamaya başlayan Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz çifti, önceki gün aşka geldi. Turan, sevgilisiyle romantik pozunu Instagram'dan yayınladı.

Ayça Ayşin Turan- Alp Navruz çiftinden aşk dolu paylaşım!

Alp Navruz (32) ile Ayça Ayşin Turan (29), geçtiğimiz yıl aralık ayında birlikteliklerini açıklamıştı. Daha önce, "İlişkimizi arkadaşlık ve partnerliğin dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz." diyen çiftten yeni fotoğraf geldi.

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Sevgilisiyle siyah-beyaz efektli romantik pozunu Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncunun gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Turan'ın Navruz'a aşk dolu bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan
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