Aydın Ayaydın AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu! Eski CHP'li Aydın Ayaydın kimdir? Aslen nerelidir? Kızıyla ilgili o ayrıntı da dikkat çekti

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine kilitlenmiş durumdayken siyasi partiler de aday belirleme yarışı içerisine girdi. Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken siyasetin gündemi yeniden hareketlendi. Partilerin ittifak ve işbirliği çabaları içerisine de girdikleri seçim arifesinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı da belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı eski CHP İstanbul milletvekili adayı Aydın Ayaydın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Adaylığının duyurulmasından sonra Ayaydın'ın kariyeri hakkında bir çok soru da ortaya çıktı. İşte Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'ın tüm kariyeri!

PROF. DR. AYDIN AYAYDIN KİMDİR?

1951, Mardin Derik doğumlu olan Ayaydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. 1977 yılında Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi’nde iktisat asistanı, 1978 İTİA İşletme Yüksek Okulu ve İTİA Ekonomi Fakültesinde asistan olarak görev yapmıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1983 yılında ekonomi yüksek lisansı ve 1985 yılında ekonomi doktoru olmuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünde 1986 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında doçent ve 1993 yılında ekonometri profesörü unvanlarını almıştır.

Takvim, Sabah ve Vatan Gazetelerinde ekonomi, siyaset ve güncel konularda köşe yazıları yazmış olup, bugüne kadar 12 bilimsel kitabı ve yüzlerce makalesi yayınlanmıştır. Basın Konseyi Temsilciler Kurulu Üyeliği, Beşiktaş Asbaşkanlığı ve Basın Sözcülüğü de yapan Ayaydın evli ve 3 çocuk babasıdır.

SİYASİ KARİYERİ

Aydın Ağan Ayaydın, 1980'li yıllardan itibaren aktif siyasete atılmıştır. 1987-1992 yılları arasında Bankalar Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 1992-1995 yılları arasında Emlakbank Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 1995-1997 yılları arasında Vakıfbank Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 1997-1999 yılları arasında Şekerbank Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Bu dönemde aynı zamanda İş Bankası, Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmüştür.

1997-1999 yılları arasında Rekabet Kurumu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 1999 yılında ANAP'tan İstanbul milletvekili seçilmiştir. 2002 yılındaki genel seçimlerde ANAP'ın barajı geçememesinden dolayı milletvekilliği sona ermiştir.

2011 yılında CHP'den İstanbul milletvekili seçilmiştir. 2015 yılındaki genel seçimlerde CHP'nin barajı geçememesinden dolayı milletvekilliği sona ermiştir.

Aydın Ağan Ayaydın, aynı zamanda bir akademisyendir. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır. 1993 yılında ekonometri profesörü olmuştur.

Ayaydın, ayrıca bir yazardır. Ekonomi ve siyaset konularında çeşitli kitaplar ve makaleler yazmıştır.





