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  4. Aydın'da damada düz kaşıkla asfalttan yumurta toplattılar

Aydın'da damada düz kaşıkla asfalttan yumurta toplattılar

10.05.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi ve Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte Efeler diyarı Aydın’da eski usul düğünler yeniden başladı. Sosyal mesafe ortadan kalkınca olan damatlara oldu. Dünya evine girmek isteyen damatlar adeta Çin işkencelerine boyun eğmek zorunda kaldılar. İşte izleyenleri şaşkına çeviren o gelenekler!

Aydın’ın Köşk ilçesinde bir günde 18 ayrı düğün merasimi gerçekleşirken, düğünlerin tamamı da eski usul gelenek ve görenler eşliğinde yapıldı.

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Baklaköy Mahallesi'nde düğün yapan Hakkı Akçan, aynı ilçeye bağlı yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kızılcaköy Mahallesi’nden aldığı gelini yaklaşık 5 saatte evine getirebildi. Yolculuğunun bir kısmını merkeple yapmak zorunda kalan damat, zaman zaman dereden taşıdığı su ile araç yıkamak zorunda kaldı.

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Adeta Çin işkencesine maruz kalan damat zaman zaman halata bağlanan kamyoneti çekerek gelini evine götürmeye çalıştı.

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Asfalt zeminde sürüne sürüne düzleştirilmiş metal kaşık ile yumurta toplamaya çalışan ve başına gelmedik kalmayan damat yaklaşık 5 saat süren işkencenin ardından gelinine kavuşabildi.

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Yapılan geleneksel damat işkencesini gelin Deniz Akçan ise araçtan şaşkınlık içinde izledi.

İHA

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Aydın
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