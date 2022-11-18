HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aydın'da iğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Aydın'da iğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

18.11.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık bir alanda M.B. isimli 56 yaşındaki adam, iddiaya göre köpeğe tecavüz ederken başka bir vatandaş tarafından görüldü. Yakalandığını anlayan şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Çekilen görüntü üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı, daha sonra ise tutuklandı.

Aydın'da iğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Efeler ilçesinde meydana gelen iğrenç olayda iddialara göre, geçtiğimiz günlerde bir şahıs, ağaçlık alanda köpeğe tecavüz ederken başka bir vatandaş tarafından görüldü. Fark edilip görüntülendiği anlayan şüpheli M.B. (56), olay yerinden hızla kaçtı.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Yapılan ihbar ve çekilen görüntü üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yakalanarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

AW761876_02

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktıİstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Regl izni için yasa teklifi verilmişti! Ankara'da dikkat çeken kararRegl izni için yasa teklifi verilmişti! Ankara'da dikkat çeken karar
Münbiç'te tanışıp aşık olmuş! Her şeyi tek tek anlattıMünbiç'te tanışıp aşık olmuş! Her şeyi tek tek anlattı
Anahtar Kelimeler:
tecavüz Aydın

En Çok Okunan Haberler

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Memur ve emekli maaşlarının ardından milyonları ilgilendiren karar! Çalışma başlatıldı, asgari ücrete de geliyor

Memur ve emekli maaşlarının ardından milyonları ilgilendiren karar! Çalışma başlatıldı, asgari ücrete de geliyor

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Terörist Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! Ses kaydı atmış

Terörist Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! Ses kaydı atmış

'Ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Kolivar hakkında karar

'Ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Kolivar hakkında karar

İlginizi Çekebilir

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.