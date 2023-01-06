HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aydın'da ilginç olay: Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Aydın'da ilginç olay: Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

06.01.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Karacasu ilesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. C.B. ile İ., ilçede yapılan düğünle evlendi. Ancak C.B.'nin evlendiği İ.'nin erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Düğün sonrası yaşanan tartışmada karakolluk olan aile, gelinin kimlikteki ismini duyunca neye uğradığını şaşırdı. C.B. ile evlendiği İ. takma adlı M.K., ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdi. İkilinin düğün fotoğrafları ve düğünde ‘Seviyorum kime ne' şarkısı ile oynadıkları görüntüler gündem oldu. İşte olayın detayları!

Aydın'da ilginç olay: Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

İlginç olay, Aydın Karacasu'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. isimli adam, salon tutarak yeni eşi olacak kişi ile düğün yaptı. Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı.

AW797821_07

KARAKOLDA ÖĞRENDİLER

İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü. Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen şahsın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

AW797821_04

İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

İddialar üzerine düğün yapan damat C.B. ile erkek olduğu halde gelinlik giyip C.B. ile evlendiği ileri sürülen İ. takma adlı M.K.’nin ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi.

AW797821_03

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

C.B. ile İ. takma adıyla tanınan çiftin sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafı ve videolar en çok ilgi çeken paylaşımlar arasında yer aldı.

AW797821_02

“SEVİYORUM KİME NE” ŞARKISI İLE OYNADILAR

İkilinin paylaşımında, Karacasu Belediyesi Düğün Salonu’nda yaptıkları düğünde, İzmirli olarak tanınan ve gelinlik giyen İ. takma adlı M.K. ile damat C.B.’nin yaptıkları düğünde İbrahim Tatlıses’in ‘Seviyorum kime ne. O yar benim kime ne’ türküsü ile davetlilerin önünde oynadıkları görüldü. İkilinin düğünden sonra ortak kullandıkları sosyal medya hesaplarından düğün fotoğrafları ile videoları paylaştıkları görüldü.

AW797821_01

Bir süre önce evli olduğu kadın tarafından terk edildiği öğrenilen C.B.’nin ilginç düğünü Karacasu ve Aydın’da günün konusu haline gelirken, C.B. ile resmi nikahlı karısının birbirlerine karşılıklı olarak boşanma davası açtığı öğrenildi.

AW797821_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir mahallenin başı onlarla dertte! Sahte adres kullanıp...Bir mahallenin başı onlarla dertte! Sahte adres kullanıp...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!
6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır
Anahtar Kelimeler:
Aydın düğün gelin damat

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme! Ormana kaçmaya çalışırken yakalandı

Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme! Ormana kaçmaya çalışırken yakalandı

Ülkede tansiyon çok yüksek! Canlı yayında duyurdu, tüm dünya ile bağlantıları kesiliyor

Ülkede tansiyon çok yüksek! Canlı yayında duyurdu, tüm dünya ile bağlantıları kesiliyor

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.