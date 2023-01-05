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Yargıtay son noktayı koydu... Aldatan eşe kötü haber! O haktan faydalanamayacak

05.01.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay, aldatma ile ilgili emsal olacak bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında hükmedilen geçici tedbir nafakasına ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Daire, zina yapan eşin yararına tedbir nafakası hükmedilemeyeceğine karar verdi. İşte olayın detayları...

Yargıtay son noktayı koydu... Aldatan eşe kötü haber! O haktan faydalanamayacak

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş karısı hakkında Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesince düzenlenen zinaya dayalı boşanma davası açtı. Bölge adliye mahkemesince tarafların dava tarihinden sonra barışarak bir müddet birlikte yaşamaları nedeniyle davacı erkeğin kadının zina eylemini affettiği, affedilen eylemlerin boşanma gerekçesi yapılamayacağı belirtilerek davanın reddine, davalı kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 169. maddesi uyarınca sosyal ekonomik durum tespitinin yapıldığı 08.06.2018 tarihinden itibaren kararın kesinleşmesine kadar aylık 250 TL tedbir nafakasına karar verildi. Kocanın Bölge Adliye Hukuk Mahkemesi Hukuk Dairesi’nin bu kararını temyiz etmesi ile dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne gönderildi.

"ZİNA YAPAN EŞ YARARINA TEDBİR NAFAKASI HÜKMEDİLEMEZ"

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “Yapılan yargılama ve tüm dosya genelinden davalı kadının dava tarihinden sonraki dönemde erkek tarafından affa uğrayan zina eylemine konu başka bir erkekle olan birlikte yaşamının bir müddet daha devam ettiği, bu durumda evli olmaksızın başka bir erkekle birlikte yaşayan kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 169. maddesi koşullarının gerçekleşmediği gözetilmeksizin yararına tedbir nafakasına hükmedilmesinin doğru görülmediği” gerekçesiyle kararı bozdu. Böylelikle Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, zina yapan eş yararına boşanma davası sırasında Türk Medeni Kanunu'nun 169. maddesi çerçevesinde hükmedilen geçici tedbir nafakası hükmedilemeyeceğini belirtti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Aldatma zina

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