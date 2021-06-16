Ayhan Işık kimdir? Ölüm yıldönümünde filmleri ile anılıyor...

Ayhan Işık 1979 yılında 16 Haziran günü hayata gözlerini yummuştur. Usta oyuncu ölüm yıldönümünde filmleri ile anılıyor... Ayhan Işık birçok filmde rol almıştır. Resim alanına ilgi duyan Işık katıldığı yarışmayla sinema alanına yönelmiştir. O dönemde İstanbul'da Mahir İz, Salah Birsel, Rıfat Ilgaz gibi isimlerle aynı çevrede olduğu için bir röportajında, şanslı olduğunu ifade etmiştir. Peki Ayhan Işık kimdir? İşte ayrıntılar...

AYHAN IŞIK KİMDİR?

5 Mayıs 1929 İzmir doğumlu Ayhan Işık 16 Haziran 1979 İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Esas adı Ayhan Işıyan'dır. Taçsız Kral" lakaplı Türk sinema oyuncusu, kariyer hayatı boyunca onlarca filmde yer almıştır. Işık, oyunculuk kariyerinin yanında yönetmenlik, ressamlık, senaristlik, ses sanatçılığı, yapımcılık alanlarıyla da ilgilenmiştir. Gülşen Işık ile 1963 yılında evlenmiş ve 1979 yılında boşanmıştır.

Işık, 1970'lerin ikinci yarısında yazmaya başlamış ve ölümünden sonra yazdıkları tefrika halinde yayımlanmıştır. Çocukluk zamanlarına ilişkin yazan Işık, yaramaz bir çocuk olduğunu ve annesini endişelendirdiğini ifade etmiştir.