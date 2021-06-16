Ayhan Işık kimdir? Ölüm yıldönümünde filmleri ile anılıyor...

Ayhan Işık 1979 yılında 16 Haziran günü hayata gözlerini yummuştur. Usta oyuncu ölüm yıldönümünde filmleri ile anılıyor... Ayhan Işık birçok filmde rol almıştır. Resim alanına ilgi duyan Işık katıldığı yarışmayla sinema alanına yönelmiştir. O dönemde İstanbul'da Mahir İz, Salah Birsel, Rıfat Ilgaz gibi isimlerle aynı çevrede olduğu için bir röportajında, şanslı olduğunu ifade etmiştir. Peki Ayhan Işık kimdir? İşte ayrıntılar...
5 Mayıs 1929 İzmir doğumlu Ayhan Işık 16 Haziran 1979 İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Esas adı Ayhan Işıyan'dır. Taçsız Kral" lakaplı Türk sinema oyuncusu, kariyer hayatı boyunca onlarca filmde yer almıştır. Işık, oyunculuk kariyerinin yanında yönetmenlik, ressamlık, senaristlik, ses sanatçılığı, yapımcılık alanlarıyla da ilgilenmiştir. Gülşen Işık ile 1963 yılında evlenmiş ve 1979 yılında boşanmıştır.
Işık, 1970'lerin ikinci yarısında yazmaya başlamış ve ölümünden sonra yazdıkları tefrika halinde yayımlanmıştır. Çocukluk zamanlarına ilişkin yazan Işık, yaramaz bir çocuk olduğunu ve annesini endişelendirdiğini ifade etmiştir.
İstanbul'da zorluk çektiğini ancak sonrasında çok güzel bir çevrenin içinde olduğunu ifade eden Işık; Mahir İz, Salah Birsel, Rıfat Ilgaz, Vefalı Kör Galip ve Akbaba Celal ile aynı ortamlarda bulunduğu için mutluluk duyduğunu belirtmiştir.
Resim alanına ilgi duyan ve bu alanda çalışmalar yaptıktan sonra Işık, 1952'de Yıldız Dergisi'nin açtığı yarışmaya girer ve resmi bir kenara bırakır. Bu yarışmanın ardından sinemaya yönelir. Yarışmada birinci olan Işık, sinema alanına ilgi duymaya başlar. Işık 1953 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümü Yüksek kısmını tamamlar.
13 Haziran 1979'da sabaha karşı Selimpaşa, Kıyıkent'teki yazlık evde şiddetli baş ağrısı ve kusma ile uykusundan uyanır Ayhan Işık. Yatırıldığı klinikte anevrizma rüptürü sonucu beyin kanaması tanısı koyulur ve Işık kurtarılamaz. Üç günlük komada kalır. Bunun ardından 16 Haziran 1979'da hayatını kaybeder. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilir.
Oyunculuk kariyeri boyunca onlarca filmde rol alan Ayhan Işık'ın filmleri şu şekildedir:
Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan Yeniçeri Hasan
İngiliz Kemal Lawrense Karşı Ahmet Esat/İngiliz Kemal
Kanun Namına Nazım Usta
Kanlı Para
Katil Kemal
Vahşi Arzu
Öldüren Şehir Ali
Vahşi Bir Kız Sevdim Yüzbaşı Adil
Şimal Yıldızı Teğmen Kemal
Kardeş Kurşunu Orhan
İntikam Alevi Ekrem
Bir Avuç Toprak Ömer
Beraber Ölelim
Meçhul Kahramanlar Osman
Ölüm Peşimizde Burhan
Devlerin Öfkesi Rüzgâr Halil
Kanlı Firar Tahir Somyürek
Yangın Var Eski İstanbul Kabadayıları Murat Reis
Otobüs Yolcuları Otobüs Şoförü Kemal
Avare Mustafa Avare Mustafa
Ya O Ya Ben Samim
Küçük Hanımefendi Ömer Şahinoğlu
Tatlı Günah Fikret
Aşktan da Üstün Binbaşı Kemal
Sevimli Haydut Osman
Üç Tekerlekli Bisiklet Ali
Küçük Hanım Avrupa'da Ömer
Zorlu Damat Necdet/Hasan
Acı Hayat Mehmet
Allah Seviniz Dedi
Küçük Hanımın Şoförü Ömer Şahinoğlu
Çifte Nikah
Küçük Hanımın Kısmeti
Rıfat Diye Biri Rıfat
Belalı Torun Namık
Bahriyeli Ahmet Bahriyeli Ahmet
Şaşkın Baba Kemal
İlk Göz Ağrısı Turgut
Şıpsevdi Suat
Küçük Beyin Kısmeti Suat
Kırık Anahtar
Helal Olsun Ali Abi Ali
Maceralar Kralı Erol
Yavaş Gel Güzelim Ayhan Kocairfanoğlu
Yaralı Aslan Ayhan
Ayşecik Canımın İçi Orhan
Kral Arkadaşım Ayhan Güneş
Hızlı Yaşayanlar Orhan
Kanun Karşısında Selim
Muhteşem Serseri Naci
Öp Annemin Elini Tarık
Kadın Terzisi
Halk Çocuğu Ahmet
Katilin Kızı Ayhan
Koçum Benim
Taşralı Kız Necmi
Hızır Dede Orhan
Şahane Züğürtler Fikret Soylu / Ahmet
Kadın Berberi Erol
Şoförler Kralı Hasan
Fişek Necmi Fişek Necmi
Namusum İçin Murat
Sevinç Gözyaşları Ayhan Çakmak
Sonsuz Geceler Osman
Yasak Cennet
Kadın İsterse Tüccar İrfan Ersoy
Güneşe Giden Yol Nazmi Özdemir
Kolejli Kızın Aşkı Ayhan
Tamirci Parçası Demir
Sayılı Dakikalar Tarık
Şoförün Kızı Ayhan Gürhan
Allahaısmarladık İstanbul
Vur Emri Ali
Kanun Benim Orhan / Tarık
İdam Mahkûmu Ahmet
İstanbul Dehşet İçinde Kemal
Siyah Otomobil Kenan
Altın Kollu Adam Murat
Katiller de Ağlar Murat
Kumarbazın İntikamı Murat Soylu
Aslan Pençesi İsmail Sönmez
Bıçaklar Fora Orhan
Demir Bilek
Yalnız Adam
Küçük Hanımefendi Bülent
Büyük Kin Ömer
Krallar Ölmez Ajan Murat
Ölüm Saati Ahmet
Kızıl Tehlike
Beni Katil Ettiler Ali
Aslan Yürekli Kabadayı Kara Haydar
Gecelerin Kralı Kenan
Galatalı Mustafa Mustafa
Acı Günler Turgut
Yıkılan Gurur Bülent
Erikler Çiçek Açtı Orhan
Sevdiğim Adam Murat
Sabah Olmasın Ahmet / Orhan
Ayşecik Yuvanın Bekçileri Murat
Yılan Soyu Orhan
Tel Örgü Ömer
Fato Yüzbaşı Kemal
Cingöz Recai Cingöz Recai
Ayşecik Yuvanın Bekçileri Murat
Hayatımın Erkeği Ferit Akman / Sedat Çağlayan
Karlıdağ'daki Ateş Yusuf
Yaşamak Kolay Değil Orhan
Küçük Hanımın Şoförü Ömer
Gölgedeki Adam Ekrem
Ölünceye Kadar Nejat
Zindandan Gelen Mektup Ali
Şampiyon Nihat
Öleceksek Ölelim Akmeşeli Dinar
Dağların Kartalı Şehmuz
Çalınmış Hayat Mehmet Güler
Bütün Aşklar Tatlı Başlar Murat
Şerefimle Yaşarım Murat
Her şeyim Sensin Ahmet / Feridun
Ölümden Korkmuyorum Murat
Fatoş Sokakların Meleği Murat
Sezercik Yavrum Benim Tarık
Beyoğlu Kanunu Vedat
Büyük Bela Murat
Kanun Adamı Koca Kurt
Kırık Merdiven Kemal
Kader Yolcuları Ömer
Beyaz Kurt Mustafa
Oğlum Orhan
Yirmi Yıl Sonra Nazım Usta
Baba'nın Arkadaşları (L'Amico del Padrino) Atıf Selami
Kızın Varsa Derdin Var Adnan
Kara Haydar Kara Haydar
Ölümün Nefesi (La Mano che Nutre La Morte) Alex
Canavarın Sevgilisi (Le Amanti Del Mostro) Doktor İgor
Haşhaş Şahin
Harakiri (Yaşam Kavgasıı) Tayfun
Örgüt Pilot Korkut
Kana Kan Ali
Yangın C. Savcısı Selçuk Ünver
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