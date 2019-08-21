Mynet Trend

Ayı, Fransız besteciyi çadırında öldürdü!

BBC BBC
21.08.2019 14:08 | Son Güncelleme

Müziğinde doğadaki sesleri kullanan Fransız besteci Julien Gauthier, yeni projesi için kayıt yapmak üzere gittiği Kanada'nın Kuzeybatı Bölgesi'nde ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Ayı, Fransız besteciyi çadırında öldürdü!

Uykusunda gece çadırına giren ayı tarafından sürüklenen 44 yaşındaki Gauthier'in cesedine ertesi gün ulaşılabildi.

Çevre koruma uzmanları, insanlar tarafından rahatsız edilmeyen ayıların bu tür saldırılarının nadiren görüldüğünü söylüyor.

Kanada polisinin açıklamasına göre olay 15 Ağustos'ta sabaha karşı meydana geldi.

Doğa tutkusuyla bilinen Gauthier'in birlikte seyahat ettiği biyolog Camille Toscani, sadece deniz ya da havadan ulaşılabilen ücra bölgeden uydu cihazı aracılığıyla yardım sinyali gönderdi.

VURULAN İKİ AYIDAN ÖRNEK ALINDI

Toscani, bir boz ayının Gauthier'i gece yarısı sürükleyerek götürdüğünü anlattı. Helikopterle bölgeye ulaşan yardım ekibi kamptaki diğer kişileri tahliye ederken, cesedi bir gün sonra bulabildi.

Olayın ardından bölgede iki ayının vurulduğu haber veriliyor.

Ayılardan alınacak doku örneklerinin Gauthier'in DNA örnekleriyle karşılaştırılacağı belirtiliyor.

19 yaşında ailesiyle Kanada'ya yerleşen Gauthier, iki yıldır Brittany Senfoni Orkestrası'nda çalışıyordu.

Geçen yıl hayvan seslerini kaydetmek için Antarktika'daki Kerguelen Adaları'nda beş ay geçiren Gauthier'in bu sesleri kullandığı bestesi Fransız Radyosu'nda yayımlanmıştı.

Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor
Mesai saatlerinde bunu yapınca işinden oldu! Mesai saatlerinde bunu yapınca işinden oldu!
Binlerce evsiz çocuk 'gemi konteynerlerinde yaşıyor'Binlerce evsiz çocuk 'gemi konteynerlerinde yaşıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayı fransız besteci Julien Gauthier

En Çok Okunan Trend Haberler

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

ABD onayı verdi! Tam 8 milyar dolarlık F-16 satışı!

ABD onayı verdi! Tam 8 milyar dolarlık F-16 satışı!

Bursa'da meydan kavgası! İki aile birbirine girdi

Bursa'da meydan kavgası! İki aile birbirine girdi

Tam 500 yaşında! Geri gönderildi

Tam 500 yaşında! Geri gönderildi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Şaşırtan görüntü! Durdurup fotoğraf çektiriyorlar

Şaşırtan görüntü! Durdurup fotoğraf çektiriyorlar

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesai saatlerinde bunu yapınca işinden oldu!

Mesai saatlerinde bunu yapınca işinden oldu!

Binlerce evsiz çocuk 'gemi konteynerlerinde yaşıyor'

Binlerce evsiz çocuk 'gemi konteynerlerinde yaşıyor'

Antalya'da taşıdığı meyveleri yola düşüren minik pazarcıya vatandaşlar yardıma koştu

Bu görüntüler viral oldu!

Yaylanın ortasında ilginç bir otel! Ne çatısı ne de duvarı var

Yaylanın ortasında kapısız bacasız bir otel!

Çin'de bir ilk! Bu kedi çok başka

Çin'de bir ilk! Bu kedi çok başka

Bu adam kafayı balon patlatmakla bozmuş!

Bulduğu ilginç mekanizmalarla balon patlatan adam!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.